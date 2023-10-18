19 октября
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Экономика

Эксперты: банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки

Российские банки в октябре на несколько дней заняли у ЦБ более 7 трлн руб.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Возможно, таким образом кредитные учреждения создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки, пишет РБК.

Эксперты уверены — рост долга сектора перед регулятором может быть признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки. Из-за инфляционных рисков Центробанк Рф принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Также в банке намерены и далее удерживать на высоком уровне ключевую ставку.

Это уже третье подряд повышение ключевой ставки. Также на данный момент ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 13% годовых.

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