Двести клиентов ВТБ в регионах Алтая использовали средства маткапитала на покупку жилья

В Алтайском крае и Республике Алтай в январе — июне 2023 года заявки на распоряжение материнским капиталом подали почти 200 клиентов банка, направив на эти цели около 126 млн рублей. Причем, 68% семей используют эту меру господдержки для частично-досрочного погашения кредита, остальные — как первоначальный взнос при оформлении ипотеки.

Мы видим, что молодые семьи активно используют меры поддержки, предлагаемые государством. Регулярная индексация размера материнского капитала, расширение программы льготной ипотеки стали важным стимулом для принятия решения о покупке недвижимости. В свою очередь, банки совместно с государством работают над упрощением процедуры распоряжения материнскими выплатами. Заемщик может сформировать заявку в приложении банка, который самостоятельно передаст ее в Социальный фонд России. В случае использования средств маткапитала в качестве первоначального взноса, заявление подается одновременно с оформлением кредита в банке, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.