Дважды лишенец. Алтайский минстрой расторг соглашение с мусорным регоператором, атакующим его исками

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края в октябре расторгло соглашение с компанией «Экостар», регоператором Славгородской зоны. Соглашение расторгли досрочно - оно должно было действовать до конца 2030 года. Днем раньше эту компанию лишили статуса регоператора, а за два года до этого таким же способом показательно «отлучили» от Алейской мусорной зоны. У самой фирмы, впрочем, к ведомству тоже много претензий. Только в 2023 году она подала к нему восемь исков, и в одном из них она требует от министерства более 150 млн рублей.

Не уложился в дедлайн

Статуса регоператора по Славгородской зоне «Экостар» лишали на особой, межведомственной, комиссии минстроя - как, собственно, и в прошлый раз, когда фирма допустила мусорную катастрофу в Алейской зоне.

Первое событие произошло в декабре 2021 года. В августе 2022-го вопрос о лишении фирмы статуса "главного по мусору" уже в Славгородской зоне тоже был вынесен на комиссию. Правда, тогда оснований для этого не нашлось.

И вот 19 октября уже 2023 года комиссия вновь собралась, чтобы разобраться с "Экостаром". На сей раз причина была в том, что регоператор не предоставил безоотзывную банковскую гарантию, хотя обязан это делать ежегодно – для обеспечения исполнения своих обязательств.

Срок предыдущей гарантии компании истек 20 сентября. Но "Экостар" не смог оформить ее в банке даже к заседанию комиссии - через месяц после дедлайна.

Славгородская (голубой цвет) и Алейская (зеленый) зоны обращения с ТКО. ecostar22.ru

Попросил отсрочку

Соучредитель "Экостара" Виктор Прокин (у него 48,57%, по данным ЕГРЮЛ) на этом заседании присутствовал и давал пояснения.

Отсутствие гарантии он объяснил техническими проблемами – компания не могла получить ее в банке, так как не погасила перед ним долг, связанный с лишением ее статуса в Алейской зоне.

Теперь же долг по исполлисту полностью погашен, заверил Прокин, и «в ближайшее время ожидается решение суда об отмене исполнительного листа». Бизнесмен просил комиссию дать ему отсрочку на два месяца., следует из протокола заседания.

Однако же члены комиссии в его положение входить не стали.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Поработает до прихода нового

Александр Котельников, председатель комиссии и замлглавы минстроя, напомнил, что банковскую гарантию регоператор вообще обязан был предоставлять за три месяца до истечения срока предыдущей. Это предусмотрено одним из пунктов допсоглашения с «Экостаром».

В итоге за лишение его статуса регоператора проголосовала все члены комиссии, имевшие право голоса: девять человек.

На следующий день пресс-служба минстроя сообщила, что расторгает с «Экостаром» соглашение. При этом свои обязанности он будет исполнять до тех пор, пока не определится новый регоператор. По информацию ГИС «Торги», конкурс еще не объявлен.

Кстати, чуть раньше регоператор пытался доказать в суде, что минстрой не вправе требовать от него гарантию за три месяца. Но проиграл.

Контейнеры для мусора. Altapress.ru

Требует 150 млн рублей

Вообще же, лишение «Экостара» статуса регоператора произошло на фоне инициированных им многочисленных судебных исков к минстрою.

В одном из них фирма утверждает, что министерство злоупотребило правом, отказавшись согласовать ей проект банковской гарантии на 2023-2024 годы.

В другом требует от ведомства более 150 млн рублей, так как с ней якобы необоснованно расторгли соглашение по Алейской зоне. Этой суммой фирма оценила свою упущенную выгоду плюс проценты.

Уборка мусора. Altapress.ru

Оспаривает "Экостар" и предыдущее решение все той же межведомственной комиссии - вердикт по этому иску вынесен в августе 2023 года: правовые основания для расторжения соглашения были, решил суд.

А незадолго до заседания комиссии случился очередной скандал уже "на земле": полигон в Кулундинском районе отказался принимать от "Экостара" отходы, так как регоператор не оплачивал услуги.

В результате на площадках в Табунском районе быстро скопились отходы, как некогда в Алейске, писала администрация района на своей страничке в соцсетях. И это на шестом году мусорной реформы, которая должна была решить все подобные проблемы.

Муниципальные власти сообщали, что вмешались в ситуацию и мусор был вывезен.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Другому удалось отбиться

Добавим, что 13 октября все та же межведомственная комиссия рассматривала вопрос о лишении статуса регоператора другой компании – «ЭкоТранс». И тоже из-за отсутствия безотзывной банковской гарантии (фирма с декабря 2022 года работает по Алейской зоне).

Но она, хоть и с опозданием, все же ее предоставила уже к заседанию комиссии - и та не нашла оснований для лишения.