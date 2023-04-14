Дурно пахнущий шантаж. Чем оборачиваются для алтайских животноводов новые требования по навозу

С 1 марта нынешнего года в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, к которым отнесли навоз, помет, стоки, образующиеся при содержании сельхозживотных, а также подстилку. Вариантов два: либо признавать все это отходами и платить экологический сбор, либо создавать проекты и строить специализированные площадки для хранения. На фоне и без того тяжелой ситуации с молоком, животноводы называют закон губительным и просят отсрочки.

Что принципиально изменилось

Новые требования касаются юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся животноводством.

До 1 мая они обязаны в заявительном порядке уведомить Россельхознадзор о том, как они будут обращаться с навозом и пометом в течение текущего года. И дальше делать это до 1 января.

Если говорить по-простому, вариантов у животноводов теперь два. Первый — признать навоз отходом, а дальше оформлять лицензию на обращение с такими отходами, вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при их размещении, выполнять иные требования, установленные в отношении отходов.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Второй вариант — признать навоз побочным продуктом животноводства с дальнейшей его переработкой. Законом четко обговорено — просто так вывозить навоз на поля в качестве удобрения фермы больше не могут.

Им предписано строить специализированные площадки, которые должны быть забетонированы или выполнены из герметично сваренных пленочных материалов. Также это может быть площадка с глиняной подушкой толщиной не менее 20 см.

А дальше начинается другой процесс — выдерживание, компостирование или переработка с применением специальных препаратов.

Учхоз «Пригородное». Корова Лобаня. Ирина Пергаева.

Чтобы после этого внести «органику» в землю или продать ее соседу, надо еще доказать, что она безопасна для природы. А для этого надо будет проводить исследования в аккредитованной лаборатории.

Что думают животноводы

В Косихинском районе на сегодняшний день работают всего две молочные фермы. Та, что побольше, — сельхозпредприятие имени Титова Г.С. — имеет 600 дойных коров. Всего же их 1,2 тыс.

Директор хозяйства Александр Траутвейн рассказывает: по новым правилам на такое поголовье потребуется минимум шесть площадок для хранения навоза. Каждая разных размером, плюс к этому нужна будет санитарная зона. Строить или нет, на предприятии еще не решили. До 1 мая есть время все обдумать.

Александр Траутвейн. Ирина Пергаева

Сам Траутвейн признается, что страшно даже не само строительство площадок, а бумажная волокита, которая с ним связана. Для того, чтобы все сделать по букве закона, хозяйству потребуется полноценный технический отдел и, как выражается директор, «целая „Газель“ документов».

Александр Траутвейн,

директор сельхозпреприятия им. Титова Г. С:

Претензии все равно будут. Расскажу анекдот, и вы все поймете: «Приходит проверяющий на мехток, смотрит — на пожарном щите весит лопата. Вроде все, как положено. А он заявляет: „Семь нарушений: изгиб лопаты не тот, черенок не покрашен, гвоздь один, а надо два и т.д.“. Хозяин выбрасывает лопату за забор и говорит: „Пусть будет всего одно нарушение“».

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

Каковы налоги и штрафы

В феврале 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы по «навозным делам». Для должностных лиц, допустивших нарушения, — это 30−40 тыс. рублей, для ИП — 50−60 тыс. рублей, для «юриков» — 250−350 тыс. рублей. При повторном выявлении нарушений в течение года штрафы увеличивается.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду будет высчитываться по специальной формуле. На сайте Россельхознадзора, в одной из информационных презентаций, прописано: на ферму в 200 голов КРС она может составлять 3,1 млн рублей. И это по действующим расценкам.

Коровы. Олег Богданов

Предполагается, что с 1 сентября 2023 года они изменятся, текущие правила утратят силу. Если верить приведенной информации, платить та же ферма в 200 голов по новой формуле будет уже 79,2 млн рублей.

Подобные цифры уже сейчас ввергают предпринимательское сообщество в шок. В конце марта на круглом столе в ИД «Алтапресс» председатель краевого союза фермеров Александр Балаков предположил, что наказания могут быть серьезными. Так, в Тюменцевском районе уже есть прецедент, когда предприятию за хранение навоз в полях и нанесение ущерба экологии выписали штраф в размере 43 млн рублей.

В Петропавловском районе по такой же схеме хозяйство получило «письмо счастья» на 9 млн рублей. А за ним предписание рекультивировать землю, где лежал навоз, по специальному проекту за 250 тыс. рублей.

АКХ «Ануйское». Олег Богданов.

Кто на этом наживется

Новый закон вызвал не только бурю негодования. На нем пытаются наживаться сомнительные фирмы. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий края рассказал altapress.ru, что ему уже поступали звонки.

Якобы специалист по экологии заявляет, что хозяйству начислят многомиллионный налог за нанесенный вред природе. Если не заплатят, будет только хуже. А дальше начинают убеждать: закажите у нас проект площадки под хранение навоза, затраты окажутся не настолько существенными. Вот такой, дурно пахнущий шантаж.

Что происходит в крае

В начале апреля тему новых требований по навозу затронул в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он отметил, что работать по-новому на сегодняшний день готовы лишь около 30% животноводческих предприятий региона, в основном это свинокомплексы, птицефабрики и крупные хозяйства по производству молока и мяса. Они полностью соответствуют закону.

Виктор Томенко Анна Зайкова

«Другим хозяйствам, чтобы выполнить новые требования, предстоит провести серьезную работу», — написал губернатор.

По его словам, еще с 2021 года в регионе есть компенсации до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства. Кроме того, на ближайшем заседании комиссии Госсовета по АПК Томенко пообещал поднять вопрос дополнительных субсидий тем, кто будет строить спецплощадки.

О злосчастном навозе говорили 7 апреля и на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Председатель Александр Балаков убежден: на фоне падения закупочных цен и серьезных проблем в молочной отрасли, новые требования приходятся совсем некстати. Его позиция однозначна: этому закону требуется мораторий.

На птицефабрике «Молодежная». Altairegion22.ru

Возведение специализированных площадок по приблизительным подсчетам может обойтись сельхозпредприятию им. Титова Г.С. в 7−8 млн рублей. Будут дополнительные субсидии, точно будем строить, утверждает Траутвейн. Но на всякий случай продумывает план «Б».

Если навозная история окажется непосильной, с животноводством здесь смогут распрощаться за шесть-девять месяцев. Землю пастбищ распашут, засеют гречихой. Часть работников, прежде всего это женщины, лишатся своих мест. «Жалко, конечно, людей. Но выхода другого у нас не будет», — заявляет директор.