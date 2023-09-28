Друзья из дальних краев. Алтайские предприятия начнут сотрудничать с Индией

С 23 сентября в Алтайском крае работает делегация представителей Индо-Российской Торгово-промышленной палаты и инвесторов с бизнеc-миссией. Зарубежные партнеры высоко оценили продукцию, которая производится в регионе, и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с руководителями Алтайских предприятий. Это уже второй визит делегации Индии (город Ченнаи, штат Тамилнад) в Барнаул в текущем году.

25 сентября делегация представителей Индо-Российской Торгово-промышленной палаты и инвесторов посетила одно из крупнейших региональных предприятий — Барнаульский пивоваренный завод, и подписала меморандум о взаимодействии. По словам директора по стратегическому развитию и управлению завода Александра Локтева, отгрузка первой пробной партии товара произойдет в ближайшее время. При этом он отметил, что зарубежные коллеги настроены на более амбициозные объемы поставок из Алтайского края.

Впервые гости из столь далекой страны приезжали к нам на завод в начале августа. Тогда они вживую смогли оценить производственные мощности крупнейших алтайских предприятий. Теперь же они вернулись с инвесторами и с уже более серьезными проработками по организации поставок в Индию, — отмечает Александр Локтев.

Александр Локтев. Фото: Виталий Барабаш.

На Барнаульском пивзаводе делегатов в первую очередь заинтересовала безалкогольная продукция, а именно энергетические напитки в алюминиевой банке. Организацию их поставки они детально обсудили на встрече 25 сентября, которая прошла в стенах предприятия.

Александр Локтев отметил, что продукция их завода уже экспортируется в Китай, Монголию, Киргизию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. С Индией они никогда не работали, хотя давно хотели начать.

Контракт с Индией принесет нашему предприятию доход, позволит увеличить экспортную долю Алтайского края. Стратегически для нас важно, что наша продукция попадет в эту часть мира. Потому что дальше могут зацепиться такие страны, как Пакистан, Афганистан и Иран, — заявил Локтев.

Он рассказал, что предприятие подписывает меморандум о взаимодействии с индийской стороной, а после — завод отгрузит первую партию энергетиков и приступит к работе над составлением договора о системной поставке.

25 сентября делегация представителей Индо-Российской Торгово-промышленной палаты и инвесторов посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото: Виталий Барабаш.

Для Алтайского края сотрудничество с таким партнером — очень перспективная история, отметил временно исполняющий обязанности замминистра экономического развития Алексей Ерохин. — Потребность в продуктах питания у Индии высокая, а нашему региону есть, что предложить.

Алексей Ерохин. Фото: Виталий Барабаш.

Индия обогнала Китай по численности населения, благосостояние жителей растет. И с ростом доходов повышаются требования к продуктам питания. А Алтайский край может предложить качественные и вкусные продукты, в том числе безалкогольные напитки. И продукция нашего региона на индийском рынке востребована и интересна, — отметил Алексей Ерохин.

По его словам, сейчас доля российских продуктов, в том числе Алтайского края, на индийском рынке небольшая. Но она есть. И все те сложности с логистикой, которые существуют, решаемы, и уже есть понимание, как доставлять продукцию нашего региона в Индию.

25 сентября делегация представителей Индо-Российской Торгово-промышленной палаты и инвесторов посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото: Виталий Барабаш.

Кроме того, в настоящее время для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края как никогда важно развивать свой экспортный потенциал и выходить на новые рынки, считает глава Алтайпищепрома Александр Большаков.