Дорога до самого живописного озера региона становится удобнее

В Республике Алтай отремонтируют 38 км Чуйского тракта на подъезде к Телецкому озеру. Работы пройдут на отрезке, который начинается за селом Туньжа, далее проходит через села Чоя, Советское и Ишинск, заканчиваясь на Узлекском перевале (км 60 – км 80).

В ходе капитального ремонта основание дороги усилят по методу холодной регенерации, когда для нового слоя используют существующие материалы с добавлением новых, при этом применяя цемент для повышения прочности конструкции. Затем уложат два слоя покрытия из асфальтобетона. Завершить работы на двух объектах планируется в 2025 году. Продолжатся работы по капитальному ремонту на участке км 24 – км 31, от села Карасук до одноименного перевала.

Кроме того, выполнят ремонт на отрезке от села Усть-Пыжа до озера Щучьего (км 139 – км 150). Здесь повысят транспортно-эксплуатационные характеристики дороги с помощью технологии холодной регенерации, затем уложат два слоя покрытия. Заменят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, выполнят оборку склонов от нависающих камней. Работы завершат до конца 2023 года.

Средства на ремонт и модернизацию этой трассы поступают в том числе от госсистемы «Платон» — одного из основных источников финансирования Федерального дорожного фонда. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 246 млрд рублей. За счет средств, поступивших от «Платона», построены и отремонтированы более сотни мостов и несколько тысяч километров дорог. В 2022 году, благодаря работе системы, поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Ранее, в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», уже капитально отремонтировали 18 км подъезда к Телецкому озеру. Речь о двух участках федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому: от перевала Карасук до Паспаула (км 31 – км 41) и в районе Узлекского перевала (км 80 – км 88).

На сегодняшний день в системе более 810 тысяч логистических компаний и грузоперевозчиков зарегистрировали уже более 1,8 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн. Абсолютное большинство предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов. Лидеры по регистрации — Красноярский край (22 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (21 тыс.), Иркутская область (18 тыс.), Алтайский край (16 тыс.) и Омская область (13 тыс.).

Система «Платон», пожалуй, единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, собираемые «Платоном», позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

Год назад в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, был создан рейтинг «Надежный перевозчик России», на основании данных в СВП «Платон». Инициатором создания рейтинга выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России. В этом году лауреаты были награждены во второй раз. Интересно, что одним из критериев попадания в рейтинг стало как раз минимальное количество штрафов у компании: чем их меньше, тем лучше позиция в рейтинге.