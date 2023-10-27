31 октября
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Экономика

До 15% повысил колючевую ставку Центробанк

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, следует из пресс-релиза ЦБ.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

По мнению экспертов, сегодняшнее повышение ключевой ставки было ожидаемым, указывает Газета.Ru.

Возможно, таким образом кредитные учреждения создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки.

Эксперты уверены — рост долга сектора перед регулятором может быть признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки. Из-за инфляционных рисков Центробанк Рф принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Также в банке намерены и далее удерживать на высоком уровне ключевую ставку.

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