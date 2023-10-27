До 15% повысил колючевую ставку Центробанк

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, следует из пресс-релиза ЦБ.

По мнению экспертов, сегодняшнее повышение ключевой ставки было ожидаемым, указывает Газета.Ru.

Возможно, таким образом кредитные учреждения создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки.

Эксперты уверены — рост долга сектора перед регулятором может быть признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки. Из-за инфляционных рисков Центробанк Рф принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Также в банке намерены и далее удерживать на высоком уровне ключевую ставку.