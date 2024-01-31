Для жителей Алтая РСХБ снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке

В Россельхозбанке первоначальный взнос по программе льготного ипотечного кредитования на строительство и покупку жилья на селе снижен с 30 до 20%. Основные условия: сумма до 6 млн рублей, срок — до 25 лет, ставка — 3% годовых.

Напомню, что правительство России сделало программу сельской ипотеки бессрочной. В связи с подъемом ключевой ставки Центробанком пришлось вносить коррективы в программу, в том числе и повышать первоначальный взнос. Теперь он снижен обратно, и мы готовы принимать заявки и оформлять сельскую ипотеку для жителей Алтая с учетом этих изменений. Средства можно использовать для покупки частного дома или строительства дома в сельской местности, с привлечением аккредитованной в банке компании. Для супругов максимальная сумма кредита может составить 12 млн рублей. Сельская ипотека остается одной из самых выгодных ипотечных программ на данное время, — отмечает заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Алтайский филиал РСХБ остается одним из лидеров по выдаче кредитов «Сельская ипотека». Только в 2023 году филиал оформил 327 кредитов на сумму более 1,1 млрд рублей. А всего за время с начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай выдано свыше 3,6 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить 1787 семей двух регионов.

Анализ одобренных специалистами Алтайского филиала Россельхозбанка заявок показывает, что дома предпочитают приобретать во всех районах края и республики, но наибольшей популярностью пользуются Первомайский и Майминский из-за близости к столицам двух регионов. Чаще всего сельскую ипотеку берут жители в возрасте от 30 до 50 лет, среди которых большинство — семейные пары. Чаще ипотеку оформляют сразу оба супруга, это позволяет увеличить сумму льготной ипотеки с 6 до 12 млн. и построить дом у аккредитованного в банке застройщика под свои потребности.

Напомним, с весны 2020 года с помощью сельской ипотеки россияне приобрели (в том числе построили с нуля) почти 51 тыс. домов, подсчитали в РСХБ. В таком количестве домов могли бы разместиться жители 600 сельских населённых пунктов. Всего за время работы программы РСХБ выдал россиянам 214 млрд рублей сельской ипотеки, в том числе 53,2 млрд рублей в 2023 году. РСХБ кредитует объекты, как на землях ИЖС, так и на землях сельхозназначения. Основное требование сельской ипотеки — объект, под который выдается кредит, должен находиться в сельской местности.

Для удобства россиян в рамках экосистемы СВОЁ РСХБ работают платформы Своё Жильё и Своё Село. Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На платформе Своё Жилье доступен выбор из 1300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 тысяч аккредитованных банком подрядчиков.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80-б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

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