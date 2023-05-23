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Экономика

«Директор года» в сфере здравоохранения о стратегии развития в кризис

На прошлой неделе в Белокурихе подвели итоги конкурса «Директор года - 2022. Алтайский край». Номинанты проходили отбор по экономическим результатам, социальной активности, личным достижениям и вкладу в развитие региона. Победителем в номинации «Здравоохранение» стал генеральный директор холдинга «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

«Курорт Белокуриха».
«Курорт Белокуриха».
Фото: АО «Курорт Белокуриха».

Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

В прошлом году на церемонии награждения победителей конкурса «Директор года-2021» мы не знали, как будут развиваться события дальше, что ждет бизнес Алтайского края в ситуации столь серьезных экономических ограничений. Перспективы были очень сложно прогнозируемыми.
Но сегодня мы видим выдающиеся результаты, ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели.
Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и поздравить с победой в конкурсе!

Константин Ежов,
генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»:

Как нам удалось минимизировать последствия экономического кризиса? Еще в 2012 году мы спрогнозировали, что санаториям, как и другим игрокам рынка, придется перестраиваться под запросы индивидуальных туристов. Был составлен стратегический план, которому мы и следуем с поправкой на внешние обстоятельства.
К 2022 году два санатория из трех («Белокуриха» и «Катунь», — прим.) прошли государственную классификацию на 4 звезды. Это большое событие для нас, но не конечная цель. За пять лет «Курорт Белокуриха» планирует полностью реконструировать свои здравницы до уровня пять звезд.
Сегодня наша аудитория пока все же преимущественно старше 45 лет. Однако за последние пять лет доля гостей моложе заметно выросла. Чаще едут семьи с детьми школьного и дошкольного возраста, а мы стараемся сделать так, чтобы и они, и их дети, которые вырастут, захотели к нам вернуться. Собственно, и курс на премиальный сегмент — подчиняется той же цели.
Кроме того, у нас мощные лечебно-диагностические базы, позволяющие назначать комплексное санаторно-курортное лечение с учетом основного и сопутствующих заболеваний каждого гостя. Причем наши врачи юридически отвечают за эффективность лечения: они четко фиксируют все данные, ведут истории и отслеживают результат.
Появление собственного сельскохозяйственного предприятия также дало колоссальный стимул к улучшению качества. То, чего мы сегодня достигли, сочетая питание, медицину и гостиничный сервис, принципиально отличается от того, что есть на российском и даже зарубежном рынке. И это оценивается в том числе на высоком уровне.

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