Директор алтайского аэропорта рассказал, как летать вчетверо больше за те же деньги

Как без дополнительных вложений вчетверо нарастить пассажиропоток в отечественной авиации, рассказал генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов на Х международном транспортном форуме, проходившем в Новосибирске с 27 по 29 июня.

Звучит, как план

Сергей Круглов предложил новую систему распределения выделяемых государством субсидий. Его идея заключается в том, чтобы большую часть средств направлять не на поддержку прямых рейсов, а на стимулирование полетов через аэрохабы.

Сергей Круглов,

гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:

Грубо говоря, государство выделяет 10 млрд на субсидирование рейсов, и мы на эти 10 млрд перевозим 10 млн пассажиров, а если использовать предложенную мною систему, то за те же деньги мы перевезем 30-40 млн пассажиров, потому что загрузка будет хорошая.

Тем самым в разы увеличится эффективность расходования бюджетных средств. Как следствие, возрастет пассажиропоток, а также индекс авиационной подвижности населения.

В аэропорту Горно-Алтайска. altai-republic.ru

Что такое авиационная подвижность населения и как ее увеличить

По словам Сергея Круглова, авиационная подвижность населения в России находится на низком уровне: авиатранспортом летает всего 0,65% населения. В Европе этот показатель составляет порядка 3%, в США он еще выше.

Одним из главных факторов роста пассажиропотока и авиационной подвижности населения как раз и выступает субсидирование авиарейсов, когда за счет бюджета снижается стоимость перелета. Однако в России оно, по мнению Сергея Круглова, осуществляется неэффективно.

Директор аэропорта Горно-Алтайск. Скриншот видео.

Как схема субсидирования выглядит сейчас

В настоящее время субсидирование распределяется по принципу, который директор горноалтайского аэропорта охарактеризовал как «всем сестрам — по серьгам». По его словам, это приводит к плачевным результатам.

Авиакомпания начинает выполнять полеты, загрузка рейсов при этом составляет 7-10-20%. Для авиакомпаний это убыточно даже с учетом субсидирования, а для федерального центра — оборачивается пустыми расходами. В итоге перевозчики такие рейсы просто бросают.

Сергей Круглов,

гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:

Уже сложилась такая стандартная практика: получили субсидию, отлетали квартал. Затем выясняется, что в Росавиации громадное количество неиспользованных субсидий. И начинается их доиспользование. По все тому же принципу — всем понемногу. И снова один-два рейса в неделю, и снова ситуация повторяется.

Директор аэропорта Горно-Алтайск. Скриншот видео.

Как Горно-Алтайск опробовал новую концепцию

Сергей Круглов рассказал об эффективности предложенной им схемы субсидирования на примере показателей пассажиропотока в аэропорту Горно-Алтайск, который практикует перелеты через авиахабы с 2019 года.

По словам директора, с 2016 по 2018 годы рост пассажиропотока был чисто символическим — на 13-14%, а то и 5-7%. Однако с 2019 года рейсы в Горно-Алтайск начали запускать через аэрохабы.

Сергей Круглов,

гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:

В 2019 году мы начали «раскручивать» Москву, и рост пассажиропотока у нас оказался в 10 раз выше, чем в среднем по отрасли: +64% против +6,8%. Когда началась пандемия, в целом по отрасли авиаперевозки упали на 41%, а у нас — выросли на 45%. В 2021 году пассажиропоток мы, благодаря хабам, более чем удвоили.

Он также указал, что в 2022 году убедить авиакомпании летать через хабы не удавалось, и это неедленно отразилось на пассажиропотоке, рост которого составил всего +4,4% (при этом, в целом отрасль упала на 22%).

Директор аэропорта Горно-Алтайск. Скриншот видео.

Какой авиахаб стоит развивать Сибири

В текущем году аэропорт Горно-Алтайск договорился с компанией S7 о транзитных рейсах через Толмачево. Если раньше таких выполнялось 2-3 в неделю, то теперь — три рейса в сутки, причем не на ИЛ-410 по 15 человек, а на Embraer по 178 кресел.

По мнению Сергея Круглова, количество рейсов можно продолжать наращивать, поскольку даже одномоментное повышение предложения в три раза все равно обеспечило загрузку самолетов до уровня около 90%.

Сергей Круглов,

гендиректор аэропорта Горно-Алтайск: