Депутаты помогут алтайским энергетикам в решении проблемы с технологическим присоединением потребителей к сетям

Сегодня у компании в регионе почти полторы тысячи просроченных договоров на ТП на сумму более полутора миллиарда рублей. Заявители вынуждены ждать, а энергетики искать пути выхода.

Дело в том, что действующие нормативные требования по установлению платы за ТП льготной категории потребителей не позволяют в полном объеме покрывать затраты сетевых организаций. Это привело к дефициту финансирования и росту накопленных обязательств по исполнению договоров. Например, плата за ТП физического лица в большинстве случаев составляла 550 рублей, а реальных затрат для выполнения всех необходимых работ требовалось от нескольких тысяч до нескольких миллионов.

Затраты на ТП заложены в инвестиционную программу сетевой компании в составе тарифа, который согласуют Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края и утверждает Министерство энергетики РФ. Инвестиционная программа этого года в Алтайском крае – 871 миллион рублей. Сюда также входят затраты на реконструкцию и модернизацию действующих энергообъектов, чтобы обеспечить их надежное функционирование. Иных средств, кроме тарифа у энергетиков нет. Увеличить его до уровня, который покрыл бы все необходимые затраты невозможно, так как это будет огромная сумма.

Директор филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев. Фото: Пресс-служба АКЗС

- Выход из этой ситуации, которая с каждым годом не решается, а только становится еще острее, возможен благодаря дотациям и субсидиям, участию в федеральных программах, а также повышению платы за технологическое присоединение. Мы активно привлекаем к решению этой проблемы региональную и федеральную власть, руководство компании. Конечно, мы находим отклик и понимание, – пояснил Николай Пантелеев.

По его словам в этом году компания смогла найти временное решение благодаря привлечению кредитных средств. Это позволило увеличить количество выполненных договоров технологического присоединения потребителей к сетям.

Спикер краевого Законодательного Собрания согласился с серьезностью сложившегося положения.

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Фото: Пресс-служба АКЗС