28 ноября
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Экономика
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Делегируйте процесс профессионалам. «Строительный консультант» возьмет на себя рутинную работу сопровождения проекта

Строительная сфера — одна из самых прибыльных в мире. Она привлекает инвесторов разных профессий своими возможностями для выгодного вложения. Что нужно знать начинающему в строительстве, чтобы реализовать проект, расскажет директор компании «Строительный консультант» Сергей Микшин.

Строительные документы.
Строительные документы.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

— С чего начать бизнесмену, который хочет инвестировать в строительство или реализовать собственный проект?

— Для реализации любого бизнеса нужно проработать стратегический план. Инвестор может изучить рынок, определить цель проекта, просчитать финансы. Но со своей задумкой стоит обратиться к специалистам с опытом в строительстве.

Чтобы построить и узаконить даже небольшое здание, необходимо пройти множество этапов: поиск земельного участка, проведение инженерно-изыскательских работ, проектирование здания и ввод объекта в эксплуатацию. Все это сопровождается подготовкой документации и работой с местными административными органами.

Чтобы не погружаться в многопрофильный строительный мир, инвестор может полностью делегировать процесс специализированной организации — техническому заказчику.

Сергей Микшин.
Сергей Микшин.
Фото предоставлено компанией «Строительный консультант».

— Что такое “технический заказчик” и какова его функция?

— Технический заказчик — организация или юридическое лицо. У такой организации своя команда экспертов по строительным, градостроительным, юридическим и техническим вопросам. Каждый отдельный этап строительства сопровождает специалист.

Функции технического заказчика:

  • Предпроектная подготовка строительства
  • Заключение договоров от имени застройщика
  • Организация и контроль выполнения проектных работ
  • Организация процесса строительства
  • Осуществление строительного контроля

«Строительный консультант» осуществляет все функции технического заказчика. Наша задача — освободить время инвестора от рутинной работы, ведь строительный процесс бывает проблематичным: нужно решать много мелких технических задач каждый день. Вместо этого инвестор может заняться развитием бизнеса, например, разработкой дизайна.

— С какими трудностями может столкнуться инвестор во время строительства?

— Часто сложнее всего для инвесторов оказывается работа с проверяющими органами. Бывает непросто получить разрешительную документацию, ведь любое несоответствие сопровождается отказом. Еще одна распространенная проблема — приобретение неподходящего земельного участка, как случилось с одним из наших нынешних заказчиков.

Инвестор приобрел земельный участок под строительство специализированного магазина и обратился к нам за услугами технического заказчика. В ходе работы наши специалисты обнаружили, что половину участка пересекает красная линия и места для посадки магазина остается слишком мало.

Красные линии отделяют общественные территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами. Чтобы перенести линии, нужно пройти трудоемкий и продолжительный процесс согласования с органами исполнительной власти.

Нашей задачей было получить разрешительную документацию для инвестора и приступить к строительству. Специалисты провели масштабную работу с документацией, изучением генплана города, коммуникациями с органами и проработкой проекта.

Мы получили необходимую разрешительную документацию, перенесли красную линию и разработали проект, которым инвестор остался доволен. На данный момент команда ответственно сопровождает каждый этап строительства.

Наш адрес: г. Барнаул, Социалистический проспект, 87, 4 этаж, офис 16

Сайт: https://skkonsult.ru/
Почта: stroykons22@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/ck_constructionconsultant
Телеграм: https://t.me/SKCONTROL

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  • ИП Микшин С. В.

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