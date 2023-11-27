Делегируйте процесс профессионалам. «Строительный консультант» возьмет на себя рутинную работу сопровождения проекта

— С чего начать бизнесмену, который хочет инвестировать в строительство или реализовать собственный проект?
— Для реализации любого бизнеса нужно проработать стратегический план. Инвестор может изучить рынок, определить цель проекта, просчитать финансы. Но со своей задумкой стоит обратиться к специалистам с опытом в строительстве.
Чтобы построить и узаконить даже небольшое здание, необходимо пройти множество этапов: поиск земельного участка, проведение инженерно-изыскательских работ, проектирование здания и ввод объекта в эксплуатацию. Все это сопровождается подготовкой документации и работой с местными административными органами.
Чтобы не погружаться в многопрофильный строительный мир, инвестор может полностью делегировать процесс специализированной организации — техническому заказчику.
— Что такое “технический заказчик” и какова его функция?
— Технический заказчик — организация или юридическое лицо. У такой организации своя команда экспертов по строительным, градостроительным, юридическим и техническим вопросам. Каждый отдельный этап строительства сопровождает специалист.
Функции технического заказчика:
- Предпроектная подготовка строительства
- Заключение договоров от имени застройщика
- Организация и контроль выполнения проектных работ
- Организация процесса строительства
- Осуществление строительного контроля
«Строительный консультант» осуществляет все функции технического заказчика. Наша задача — освободить время инвестора от рутинной работы, ведь строительный процесс бывает проблематичным: нужно решать много мелких технических задач каждый день. Вместо этого инвестор может заняться развитием бизнеса, например, разработкой дизайна.
— С какими трудностями может столкнуться инвестор во время строительства?
— Часто сложнее всего для инвесторов оказывается работа с проверяющими органами. Бывает непросто получить разрешительную документацию, ведь любое несоответствие сопровождается отказом. Еще одна распространенная проблема — приобретение неподходящего земельного участка, как случилось с одним из наших нынешних заказчиков.
Инвестор приобрел земельный участок под строительство специализированного магазина и обратился к нам за услугами технического заказчика. В ходе работы наши специалисты обнаружили, что половину участка пересекает красная линия и места для посадки магазина остается слишком мало.
Красные линии отделяют общественные территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами. Чтобы перенести линии, нужно пройти трудоемкий и продолжительный процесс согласования с органами исполнительной власти.
Нашей задачей было получить разрешительную документацию для инвестора и приступить к строительству. Специалисты провели масштабную работу с документацией, изучением генплана города, коммуникациями с органами и проработкой проекта.
Мы получили необходимую разрешительную документацию, перенесли красную линию и разработали проект, которым инвестор остался доволен. На данный момент команда ответственно сопровождает каждый этап строительства.
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