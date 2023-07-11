12 июля
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Экономика

Делегация торговых представителей РФ в зарубежных странах с рабочим визитом побывала 6-7 июля в столице Алтайского края

Визит торговых представителей в Алтайский край состоялся в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Подобные встречи на территории региона проходят не в первый раз. В 2022 году во время акции "Неделя торговых представителей РФ в иностранных государствах" край посетила делегация из Бразилии, Узбекистана, Словакии и ОАЭ.

Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.

Торгпреды в Китае, Казахстане, Корее, Филиппинах, Швейцарии и Аргентине проявили интерес к продукции алтайских предприятий обменялись контактами с бизнесменами, которые заинтересованы вывести свою продукцию на зарубежные рынки, а также оценили производственные и экспортные возможности крупных предприятий Алтайского края.

Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.

Участники бизнес-миссии в таком составе прибыли в регион впервые. Главная цель — обсудить направления сотрудничества с местными предпринимателями и наладить "торговые мосты" между странами по поставке продукции.

Особый интерес и перспективы сотрудничества члены делегации проявили в экскурсий по производственным площадкам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, одним из которых стал Барнаульский пивоваренный завод.

Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.

Сегодня продукция крупнейшего регионального игрока на рынке пиво-безалкогольных напитков широко представлена в России — от Калининграда до Владивостока. Помимо этого ее можно встретить на полках нескольких стран — Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Китая. В этом году завод собирается заходить на рынки Туркменистана и Монголии. И на этом списке предприятие останавливаться не собирается.

Нам есть, что предложить на экспорт нашим зарубежным партнёрам. Мы достаточно сильный производитель-экспортер в крае и продолжаем развивать эту линию. На сегодняшний день имеем чёткое представление о планируемых поставках, хотя с некоторыми странами никогда не работали. К примеру, с Аргентиной и Швейцарией. И если мы их чем-то заинтересуем, то будем только рады, — говорит директор по стратегии предприятия Александр Локтев.

Александр Локтев.
Александр Локтев.
Фото: Олег Укладов.

В ходе экскурсии торговые представители РФ отметили, что Барнаульский пивоваренный завод — это сильное предприятие с хорошей технологической базой, которое производит безалкогольную и алкогольную продукцию. И по их словам, завод может и дальше увеличивать свою долю на зарубежных рынках.

Алтайский край является одним из ключевых партнеров Казахстана по торговле. И многие компании хотели бы продолжить свое присутствие на рынке, расширить свое представительство, увеличить объемы поставок. Кто-то хотел бы вывести новую номенклатуру. И по результатам встреч большое количество новых компаний, особенно среди субъектов малого и среднего бизнеса, заявили, что хотели бы протестировать внешнеэкономическую деятельность с дружественной страной, которая расположена совсем недалеко, — рассказал Антон Логинов, руководитель торгового представительства РФ в Республике Казахстан.

Антон Логинов.
Антон Логинов.
Фото: Олег Укладов.

И в этом случае, говорит собеседник, торговые представительства выступают в роли консультантов: помогают компаниям проанализировать рынок, установить контакты, порекомендовать, каким образом они должны подготовить свою продукцию для выхода на тот или иной рынок.

Меня очень заинтересовала их безалкогольная продукция. Казахстан — страна, где дефицит воды. А здесь Алтай, здесь вкусная и правильная вода. И то, что предприятие производит в разной упаковке, имеет потенциал к выходу на казахстанский рынок, — отметил Антон Логинов.

Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Рабочий визит в Барнаул делегации торговых представителей РФ в зарубежных странах.
Фото: Олег Укладов.

Помимо основного продукта — напитков — торгпреды проявили интерес и к пивной дробине, которую производят из отходов пивоварения и используют в качестве корма для крупного рогатого скота. По словам Александра Локтева, этот высокопротеиновый продукт пользуется большим спросом у фермеров не только на территории Алтайского края, но и за его пределами, в том числе в других странах.

Так, например, представитель Швейцарского торгового представительства проявил интерес в части поставок гранулированной пивной дробины в Западную Европу, где корма для сельскохозяйственных животных — одно из приоритетных направлений, по которому работает представительство. Представители завода при этом отметили, что готовы проработать этот вопрос и наладить мосты при помощи товарных представителей.

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