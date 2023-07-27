Делегация из Алтайского края приняла участие во всероссийском форуме «Производительность–360».

Так в первый день форума состоялись 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу национального проекта. В рамках дискуссий были рассмотрены такие темы, как перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы.
Более 70 управленцев делились опытом внедрения самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивания объёмов производства, выхода на новые рынки. Помимо этого, эксперты обсуждали актуальные тренды рынка профессионального образования и рассказывали, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили дополнительную прибыль.
В рамках второго дня работы форума участники имели возможность посетить пять передовых предприятий-участников нацпроекта Татарстана, а также пройти мастер-классы от Федерального центра компетенций (ФЦК).
Представители Алтайского края уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в дальнейшем повышении эффективности работы в нашем регионе.
По словам руководителя РЦК Алтайского края Александра Вагенлейтера, форум «Производительность–360» дал возможность всем участникам нацпроекта обмениваться опытом развития производственных систем и бережливого производства на предприятиях, а также налаживать полезные профессиональные связи.
Для экспертов алтайского РЦК это в первую очередь коммуникация с коллегами из других регионов и ФЦК. Общаясь и обмениваясь опытом, мы узнаём новые тренды, делаем свою работу лучше, — подчеркнул он.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8(3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.