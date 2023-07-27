28 июля
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Экономика

Делегация из Алтайского края приняла участие во всероссийском форуме «Производительность–360»

V федеральный форум «Производительность–360» состоялся с 20 по 21 июля в Казани в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Участие в работе форума приняли более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России, а также представители Региональных центров компетенций (РЦК), включая Алтайский край.

Делегация из Алтайского края приняла участие во всероссийском форуме «Производительность–360».
Делегация из Алтайского края приняла участие во всероссийском форуме «Производительность–360».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Так в первый день форума состоялись 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу национального проекта. В рамках дискуссий были рассмотрены такие темы, как перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы.

Более 70 управленцев делились опытом внедрения самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивания объёмов производства, выхода на новые рынки. Помимо этого, эксперты обсуждали актуальные тренды рынка профессионального образования и рассказывали, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили дополнительную прибыль.

В рамках второго дня работы форума участники имели возможность посетить пять передовых предприятий-участников нацпроекта Татарстана, а также пройти мастер-классы от Федерального центра компетенций (ФЦК).

Представители Алтайского края уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в дальнейшем повышении эффективности работы в нашем регионе.

По словам руководителя РЦК Алтайского края Александра Вагенлейтера, форум «Производительность–360» дал возможность всем участникам нацпроекта обмениваться опытом развития производственных систем и бережливого производства на предприятиях, а также налаживать полезные профессиональные связи.

Для экспертов алтайского РЦК это в первую очередь коммуникация с коллегами из других регионов и ФЦК. Общаясь и обмениваясь опытом, мы узнаём новые тренды, делаем свою работу лучше, — подчеркнул он.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8(3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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