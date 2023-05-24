Чтобы все работало как часы. ПСБ совершенствует линейку финансовых и нефинансовых сервисов

В условиях быстро меняющейся экономической реальности в 2022 году участникам рынка приходилось на ходу принимать неординарные решения. Региональный директор дополнительного офиса «Алтайский» ПСБ Ольга Ермолова рассказывает о полученном опыте, трансформации приоритетов и поводах для оптимистичных финансовых прогнозов.

— Что стало главным в мерах поддержки бизнеса?

— Уход зарубежных компаний открыл для отечественных игроков окно возможностей. Чтобы его использовать, важен быстрый и легкий доступ к заемным средствам под адекватный процент. И спрос на кредиты я охарактеризовала бы как стабильный.

ПСБ со своей стороны актуализировал предложения, которые помогают предприятиям, ориентированным на увеличение мощностей, закупку современного оборудования, масштабирование производства, выход на новые рынки.

Наш банк в числе первых предоставил бизнесу возможность онлайн-кредитования. Срок получения такого финансирования минимальный, и мы стремимся сделать процесс полностью безбумажным.

Кроме того, ПСБ проанализировал информацию о компаниях и по итогам оценки рассчитал индивидуальные предложения в рамках одной из кредитных линий. Быстрота получения таких займов — большое преимущество для бизнес-клиентов. Предварительно одобрение уже есть, залог не потребуют. При этом лимит по предложению достигает 100 млн рублей.

Мне отрадно подчеркнуть, что наш банк участвует абсолютно во всех программах господдержки для бизнеса. В кредитном портфеле алтайского офиса ПСБ доля льготных займов варьировалась в прошедшем году от 36 до 50%.

— Насколько сейчас востребован альтернативный традиционным кредитам инструмент — факторинг?

— Интерес к факторингу растет. В прошлом году, когда предпринимателям не хватало инструментов краткосрочного финансирования оборотных средств без дополнительной нагрузки на кредитный портфель, именно факторинг многих сильно выручил.

Банк ориентируется на меняющиеся запросы бизнеса и постоянно расширяет свою продуктовую линейку. Например, компаниям, которые занимаются импортом грузовых машин и спецтехники, мы предложили новый инструмент — автофакторинг. Финансирование может быть направлено на покупку новых машин, запчастей, а также зданий дилерских центров и оборудования с последующей передачей в аренду или выкупом.

— Какие еще задачи в приоритете?

— ПСБ — универсальный банк, с особой миссией. Мы являемся опорным банком для ОПК. В этом качестве ПСБ запустил еще один качественный зарплатный проект. Традиционные его атрибуты, такие как кешбэк, оплата коммунальных платежей, бесплатные операции с наличными и переводы, особые условия по другим продуктам объединены таким образом, чтобы в итоге получилось одно из лучших предложений на рынке. Нам очень важно предоставить клиентам не только сервис высокого уровня, но и значимые дополнительные преимущества.

Кроме того, ПСБ активно развивает компетенции в новых для себя отраслях, например, в агропромышленном комплексе. Для Алтая сельское хозяйство — значительная и динамично развивающаяся часть экономики. Поэтому нам важно, что уже в этом году мы сможем предложить клиентам из этой сферы свои сервисы и стать для них полноценным партнером.

— Какие цели у ПСБ на ближайшее будущее?

— Наш приоритет — обеспечить население и предпринимателей качественными, отвечающими современным потребительским запросам продуктами и услугами. В постоянном диалоге с бизнес-сообществом ПСБ продолжает совершенствовать линейку финансовых и нефинансовых сервисов, которые упрощают бизнес-процессы и повышают эффективность деятельности наших клиентов.

Подробную информацию по продуктам ПСБ для бизнеса можно узнать по телефону горячей линии: 8 800 333 25 50.

Факт По итогам 2022 года ПСБ уверенно закрепился в числе крупнейших российских банков. Его активы за последние несколько лет выросли троекратно и составляют порядка 5 трлн рублей. Мощная, стабильная финансовая организация стала надежной опорой как для оборонно-промышленного комплекса страны, так и для гражданских отраслей промышленности, ритейла и малого бизнеса самого разного профиля.

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