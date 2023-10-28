Что такое арктическая ипотека и кто может ее взять

С 1 ноября в России начнет действовать льготная программа «Арктическая ипотека» со ставкой 2% годовых. Altapress.ru расскажет, в чем ее особенности и недостатки.

О чем программа

Арктическая ипотека — это программа для молодых семей, которая предполагает оформление займа на покупку жилья в арктической зоне страны под 2% годовых. Это мера, которая должна остановить отток населения из регионов, находящихся в самой холодной части государства.

Кому можно взять ипотеку

Займ с рекордно низким процентом предоставляют молодым семьям, где возраст заемщика не превышает 35 лет. Также молодые люди должны быть специалистами в важных отраслях и работать в арктическом регионе по одной из текущих программ. Профильным специалистам по договору с государством и вынужденным переселенцам с Украины не будет установлено возрастное ограничение.

Где можно купить жилье

Ненецкий автономный округ;

Чукотский автономный округ;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Мурманская область;

Архангельская область;

Красноярский край;

Республика Карелия;

Республика Коми;

Республика Саха (Якутия).

Ограничения