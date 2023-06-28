С недавнего времени в обществе появились слухи о том, что с середины лета повысят тарифы на коммуналку в 2023 году. Ведь июль - традиционное время для индексации цен в России и в Алтайском крае. Altapress.ru разбирается, действительно ли это так и чему стоит верить.

Повысят ли тарифы ЖКХ в 2023 году?

Нет, в 2023 году тарифы ЖКХ не изменятся.

Это связано с тем, что цены на коммуналку уже меняли досрочно в декабре 2022 года. Тогда власти заявили, что повышение тарифов необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную работу, предотвратить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, а также не допустить снижения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Почему дату индексации цен перенесли?

В связи с досрочной индексацией в декабре 2022 года власти решили на федеральном уровне отменить традиционное повышение цен в 2023 году.

При этом следующее повышение в 2024 году останется без изменений.

Оплата услуг ЖКХ. Источник: «Росводоканал Барнаул».

Когда будет следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ?

Следующее изменение тарифов на услуги ЖКХ будет 1 июля 2024 года.

А квартплата может вырасти?

Несмотря на отмену традиционной индексации, некоторые услуги ЖКХ все равно могут подрасти.

"АиФ" объясняет, что государство регулирует не все платежи - например, за домофон, антенну, содержание и ремонт жилья. Их повышение не привязано к единой дате. Следовательно, цены на данные услуги могут вырасти раньше или позже июля.

Напоминаем, что государство регулирует плату за отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, обращение с ТКО.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Как оформить субсидии и льготы на оплату ЖКХ?

Граждане с невысокими доходами могут получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Так, чтобы оформить субсидии, получатель должен быть гражданином России или государства, с которым заключен соответствующий международный договор.

Он должен быть зарегистрирован по месту жительства и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг за последние три года.

Также, если расходы гражданина не превышают допустимую долю на оплату ЖКУ, то субсидии ему не полагаются.

Подробнее об этом писал altapress.ru в своем материале.