Что будет с ценами дальше на фоне резкого подорожания мяса птицы и лука

В России заметно подорожали некоторые продукты, но больше всего — лук и курица.

За год их стоимость выросла более, чем на 25%.

Луковые слезы

Средняя цена за килограмм лука превысила 73 рубля, пишет LIFE со ссылкой на данные Росстата за май месяц. Это рекордная прибавка. Ведь в годовом выражении цена на лук "взлетела" на 29%.

Возможно, это сезонное повышение — ведь на рынок поступает импортный лук за валюту. Однако ранее сезонное подорожание не было таким резким. И весомым для кошелька.

Эксперты отмечают — повышение цен на лук произошло из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии, там была аномально холодная зима. И несмотря на то, что логистика отстроена, предложения азиатов обходятся дорого для российского потребителя.

Между тем в ближайшее время начнется массовая уборка лука в России. И есть предпосылки для снижения цен.

Демократичные хрюшки

В мае оптовая цена за килограмм куриной тушки стала выше, чем свиной полутуши. И многие потребители стали заменять мясо птицы на свиное. А ведь именно курица ранее была самым демократичным по цене мясом.

Но за год курица подорожала на 24%.

Между тем многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.

Производители куриного мяса обратились в профильное ведомство — ограничить объем поставок курятины на зарубежные рынки. Это могло бы сдержать рост цен.

Но "бы" пока не считается.

Грибное "мясо"

Между тем грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае. Это трутовик серно-желтый. Молодой гриб напоминает по вкусу куриное мясо.

Трутовик серно-желтый растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах.

Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.