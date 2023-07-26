27 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Число получателей пенсионных выплат на карту ВТБ на Алтае выросло на 4 тысячи человек

С начала года около 4 тысяч алтайских пенсионеров перевели получение пенсии в банк ВТБ. Всего в Алтайском крае банк обслуживает более 16,6 тысячи клиентов старшего возраста.

Для людей старшего возраста решение о выборе банка для зачисления пенсии — это серьезный шаг, поэтому они детально изучают условия и возможности повседневных финансовых сервисов. Среди основных критериев — надежность кредитной организации, понятный интерфейс онлайн-каналов, а также возможность сэкономить на услугах банка через опции, которые получает владелец карты. Например, для кого-то актуален дополнительный кешбэк за покупки товаров в аптеках, других привлекает повышенный процент на ежедневный остаток средств на счете, а также бесплатное страхование карт и счетов от действий мошенников. Кроме того, сегодня получатели пенсионных выплат могут рассчитывать на дополнительную премию от банка, просто порекомендовав его своим знакомым. Причем, вознаграждение получит и рекомендатель, и новый клиент-пенсионер, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Чтобы перевести выплату пенсий в банк, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуги, оформить дебетовую карту платежной системы «Мир» и подать заявление о переводе пенсии. Сделать это можно через контакт-центр, онлайн-каналы банка или обратившись непосредственно в отделение. Финансовая организация сама передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуги, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента.

Также представители старшего поколения могут воспользоваться сервисом курьерской доставки карт и одновременно с ее получением карты перевести на неё зачисление пенсии. Сотрудник банка доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Социальный фонд о переводе пенсии.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость