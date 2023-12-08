Большинство брошенных энергообъектов в крае переданы в «Россети Сибирь».

Речь идет об объектах, не имеющих владельца, либо принадлежащих собственнику, который их не содержал и не обслуживал должным образом. Как правило, такие сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Все вновь принятые линии и подстанции включаются в план развития сетевого комплекса. Безусловно, сразу решить накопленные годами проблемы в части этих объектов, невозможно. Ведь затраты на ремонт, модернизацию и реконструкцию выделяются в соответствии с утверждаемым Правительством тарифно-балансовым решением. А ремонтные и инвестиционные программы проходят несколько этапов согласования. Поэтому, обновление оборудования происходит постепенно в соответствии с планом, — пояснил заместитель директора филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.

Например, один из недавно принятых объектов — линии электропередачи в поселке «Цветы Алтая». Их состояние оценивается как очень плохое, поскольку они не имели хозяина и не обслуживались должным образом более 10 лет. Сейчас энергетики провели аудит наиболее проблемных точек в поселке, реализовали неотложные мероприятия по снижению аварийности на некоторых участках. Более масштабные ремонтные работы включены в план 2024 года.

Такой подход в целом снижает риск возникновения аварийных ситуаций в сетевом комплексе. Также, после ремонта и приведения в порядок старых сетей появляются возможности технологического присоединения к этим сетям новых потребителей. Этот процесс находит положительный отклик у Правительства региона и у глав муниципалитетов. Последние особенно заинтересованы в том, чтобы на их территории не было перебоев с энергоснабжением, поэтому оказывают всяческую поддержку энергетикам в выявлении таких объектов и передаче их в компанию.

Механизмы консолидации разные. Это безвозмездная передача, либо аренда объектов от лиц, которые не имеют возможности их обслуживать, принятие в эксплуатацию брошенных энергообъектов. Большую часть безхозяйных сетей и подстанций в крае компания уже приняла в эксплуатацию. Оставшиеся — проходят необходимые процедуры и тоже будут приняты в состав большого сетевого комплекса «Россети Сибирь» в скором времени.