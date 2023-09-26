Более 50 тысяч "квадратов". В Барнауле продолжают текущий ремонт дорог

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула продолжает локальный ремонт дорог. Работы ведутся преимущественно в те дни, когда позволяют погодные условия. С начала сезона в рамках текущего ремонта заасфальтировано более 50 тысяч квадратных метров дорожных участков, — сообщили в мэрии.

До конца текущей недели специалисты дорожной службы планируют отремонтировать участки дорог на проспекте Ленина, на улицах Антона Петрова, Сергея Ускова, Трактовой, Радужной, Малахова, Мамонтова в селе Власиха, Ржевской в поселке Борзовая Заимка, на площади Баварина.

Также в планах МБУ "Автодорстрой" выполнить устройство подходов к пешеходным переходам по улице Шукшина и по улице Малый Павловский тракт, обустроить искусственную дорожную неровность по улице Попова, провести ремонт трамвайного переезда на пересечении проспекта Красноармейского с проспектом Строителей.

Как уточняют в МБУ "Автодорстрой", локальный ремонт дорог проводится для предотвращения износа покрытия и разрушения отдельных элементов дороги, а также для обеспечения безопасности автодвижения и пешеходов, устранения дефектов и поддержанию работоспособности транспортной сети города.

Напомним, что подготовка к текущему ремонту дорог в Барнауле стартовала во второй половине апреля, когда дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" приступили к фрезерованию нескольких участков.

Сезон ремонта дорог и тротуаров горячим асфальтом был открыт в Барнауле уже 25 апреля.

Что касается объемов работ, то как отмечал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, всего по муниципальному заданию на 2023 год был запланирован текущий ремонт 56,5 тысяч квадратных метров дорог, предусмотрен ремонт 11,5 тысяч квадратных метров тротуаров, заливка температурных трещин — 11 тысяч метров, ремонт струйно-инъекционным методом — 5,3 тысяч квадратных метров.