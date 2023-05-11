13 мая
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Экономика

Более 260 сибирских застройщиков выдают льготные ипотечные программы с дополнительными скидками по программе Сбера

Сбер увеличил перечень компаний, выдающих льготную ипотеку с господдержкой вместе с выгодными предложениями от застройщиков. В Сибири число таких партнеров превысило 260.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Ранее программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного количества партнеров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков. Среди Сибирских регионов лидером в этой области – более чем с 113 компаниями – является Новосибирская область.

Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья. Благодаря данной программе сибиряки могут оформить кредит до 15 млн рублей в сочетании льготной ипотеки с программами субсидирования от застройщиков.

Взять ипотеку по госпрограммам можно как по базовой ставке, так и ниже, сохраняя для «Господдержки» минимальные 6,8%, а для «Семейной ипотеки» — 4,8% На этих условиях можно купить жильё от застройщика как на этапе строительства, так и по договору купли-продажи.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«При формировании ипотечных программ специалисты Сбера всегда стараются учитывать интересы различных групп наших клиентов. И мы благодарны нашим партнерам, которые готовы идти навстречу и давать дополнительную выгоду будущим покупателям».

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