Благоустройство Мемориала Славы в Барнауле обновят к 80-летию Великой Победы

Предложения по благоустройству сквера на Площади Победы, где находится Мемориал Славы, озвучили председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин и председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.
По периметру сквера необходимо обновление тротуаров и автомобильной парковки, для этого планируется заменить асфальтобетонное покрытие, установить гранитный бортовой камень. Кроме того, необходимо модернизировать существующую линию наружного освещения. Современными SMART-опорами и новыми светильниками можно обустроить пантеон, тротуары, входные группы, и стелу, — рассказал Валерий Ведяшкин.
А председатель городского комитета по благоустройству Пётр Воронков внес предложение по обновлению территории самого сквера, уточнив, что здесь необходимо заменить устаревшее плиточное покрытие на пешеходных дорожках, а также заменить пандусы и гранитные лестничные марши.
Свои предложения по благоустройству Мемориала Славы разработал комитет по культуре города Барнаула, об этом доложил председатель комитета Валерий Паршков.
В этом году запланировано провести работы на скульптурной группе "Прощание", стеле и тумбах со священной землей городов-героев. Запланирован текущий ремонт Монумента павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Золотая Звезда. Кроме того, в пантеоне планируется проведение обследования фамилий, для выявления утраченных букв с целью их дальнейшего восстановления, — рассказал Паршков.
Резюмируя, глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов совместно с комитетом по строительству, архитектуре и развитию города согласовать проекты планируемых работ, с привлечением архитектурного сообщества. Комитету по финансам, кредитной и налоговой политики — совместно с профильными комитетами определить объемы финансирования предстоящих работ, проработать источники финансирования.
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