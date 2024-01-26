Благоустройство Мемориала Славы в Барнауле обновят к 80-летию Великой Победы

Предложения по благоустройству сквера на Площади Победы, где находится Мемориал Славы, озвучили председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин и председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.

По периметру сквера необходимо обновление тротуаров и автомобильной парковки, для этого планируется заменить асфальтобетонное покрытие, установить гранитный бортовой камень. Кроме того, необходимо модернизировать существующую линию наружного освещения. Современными SMART-опорами и новыми светильниками можно обустроить пантеон, тротуары, входные группы, и стелу, — рассказал Валерий Ведяшкин.