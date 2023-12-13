Бизнес наращивает торговый оборот с Китаем

В феврале 2023 года США ввели санкции в отношении 11 российских банков, в числе которых оказался банк «Левобережный». Ограничения не затронули стратегическое направление банка — сопровождение компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) с Китаем. Почему экспортеры и импортеры выбирают банк «Левобережный» в качестве финансового партнера, рассказал начальник департамента ВЭД и казначейских операций Денис Комогорцев.

— Есть ли у банка жизнь после санкций?

— Этот вопрос был актуален для нас в первые два месяца после известных событий. Для банка «Левобережный» попадание в санкционный список стало полной неожиданностью. Мало кто разбирается в санкционной тематике и понимает, что санкции США обязательны к выполнению юридическими лицами, которые зарегистрированы и ведут деятельность в данной юрисдикции, а также финансовыми институтами, осуществляющими транзакции в долларах США. Этот запрет внес ряд ограничений в наши бизнес-процессы. Но сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что жизнь после санкций есть.

— Что вам помогло в этой ситуации?

— Эта история подтвердила правильность стратегии, разработанной много лет назад. Дело в том, что у банка «Левобережный» на момент введения санкций не было корреспондентских счетов в американских банках. Внешний торговый оборот России и, тем более, Сибири, с Соединенными Штатами был минимален. И мы всегда позиционировали себя, как удобный и продвинутый банк для работы с Китаем. Поэтому санкции сократили наши возможности по расчетам с западным миром, но не повлияли на работу с дружественными странами, и мы продолжаем выстраивать эффективные цепочки для расчетов. Приоритетным направлением был и остается Китай.

— Насколько активно ваши клиенты из Новосибирска и других регионов работают сегодня с Китаем?

— Сибирский бизнес всегда был ориентирован на Китай. Если смотреть статистику Федеральной таможенной службы, до начала СВО именно Китай был номером один среди торговых партнеров нашего региона. На него приходилось более 20 % как импорта, так и экспорта предприятий Сибирского федерального округа. В последнее время эта тенденция усиливается. Китай выходит на первое место в торговом обороте. Если смотреть динамику торгового оборота России и Китая, она растет хорошими темпами. В 2022 году мы приросли на 35 % в сравнении с 2021 годом. Первое полугодие 2023 года принесло уже 40 % роста.

— Существенные изменения…

— То ли еще будет! Если разобраться, то глобальный переход с западного на восточное направление начался только сейчас. В прошлом году объявили санкции, но у нас менталитет особенный: мы любим преодолевать преграды, стучаться в закрытые двери. Только в этом году бизнес окончательно осознал изменение реальности, и сразу существенно вырос китайский импорт. По статистике за первое полугодие, китайский экспорт в Россию — то есть то, что мы покупаем — увеличился на 78 % по отношению к первому полугодию 2022 года. Предпринимателям нужно было время.

— Время на поиск партнеров и организацию логистических цепочек?

— Верно, а еще некоторую продукцию пришлось сертифицировать — это тоже увеличивает сроки. Но, тем не менее, если смотреть на соотношение, то наш экспорт вырос только на 19 %, а импорт — на 78 %. Это говорит о том, что мы, наконец-то, начали замещать все западное на восточное.

— Какие отрасли в авангарде этих процессов?

— Конечно же, автомобильная. Мы видим цифры, которые просто ошеломляют. 70 % всего импорта автомобилей сегодня приходится на Китай. И рост составил более 500 % в этом году. Речь не только о легковых автомобилях, но и о специальной технике, грузовиках, запчастях и расходниках. Всё это можно увидеть в статистике, и среди наших клиентов есть яркие представители этой отрасли.

— А что с легкой промышленностью?

— Легкая промышленность у нас была традиционно представлена китайскими поставщиками, но здесь тоже отмечается существенный рост. В таких сегментах, как обувь, игрушки, изделия из пластмассы сейчас идет глобальное увеличение объемов. Также видим рост по закупкам техники — смартфонов, ноутбуков, бытовой техники. Конечно, здесь китайские поставщики с удовольствием замещают европейских.

— В 2022 году объем торговли юанем на «Мосбирже» вырос в 40 раз — такие цифры. А о чем они говорят?

— Показатель «в 40 раз» выглядит впечатляюще. Можно найти периоды, когда рост был и большим. Но, если мы смотрим статистику системы SWIFT — а это большая часть мировых расчетов — то видим, что доля юаня выросла к предыдущему году на 0,23 процентных пункта и составила 2,77 %. Юань занимает только пятое место в мире, 42 % — это доллар и 31 % — евро. Даже фунт и японская йена пока выигрывают. Поэтому такие взрывные цифры для нашего рынка — это только наша история. Юань пока остается новичком на мировом рынке среди таких мастодонтов, которые столетиями накапливали свои доли.

— Но все чаще об этой валюте говорят как об одной из перспективных. Может быть, это начало какого-то тренда?

— Конечно, юань развивается, его доля растет и, безусловно, у этой валюты есть перспективы. Есть ещё в России Система банковских платежей и китайская China International Payments System. Через эти две платежные системы проходит огромное количество транзакций, и они не попадают в статистику SWIFT, поэтому реальная картина немного другая, но все равно, это 1-2 % к тем цифрам, которые я озвучил выше. Конечно, юань — самый молодой в списке приведённых мной валют. Но мы с вами будем свидетелями того, что его доля будет неуклонно расти.

Денис Комогорцев. Фото предоставлено Банком «Левобережный».

— Вы уже сказали, что экспорт в Китай тоже подрос. Как вообще себя чувствуют в сегодняшней ситуации экспортеры?

— 20 % роста экспорта в Китай по отношению к предыдущему году — это хороший показатель. Существенная доля — это сегмент сырьевого энергетического экспорта. Есть рост экспорта сельскохозяйственной продукции. По словам нашего премьер-министра, экспорт в этом сегменте вырос на 42 %. Пока экспортируют, в основном, рапс, рапсовое масло, пшеницу. До пандемии наши производители продуктов питания искали свое место на полках в китайских супермаркетах. Затем наступила пауза, и сейчас со снятием ковидных ограничений, с открытием границ Китая, в том числе для туристического бизнеса, мы будем наблюдать возвращение этой тенденции.

— Почему «Левобережный» в бизнес-сообществе считается одним из самых удобных банков для взаимодействия с Китаем?

— Дело в том, что мы развиваем это направление с 2010 года — именно тогда банк «Левобережный» начал искать возможности для установления прямых корреспондентских отношений с крупнейшими банками Китая. В 2011 году мы открыли корреспондентские счета и начали активно получать и накапливать наш опыт по работе с этими финансовыми институтами. Банк «Левобережный» был первым среди российских банков, который провел операции на Московской бирже в китайских юанях.

Важный момент: мы идем по пути персонифицированного обслуживания внешней экономической деятельности. У нас за каждым клиентом закреплен валютный контролер. Мы не перенимаем опыт наших коллег, которые централизовали это все в центры компетенций в одном из регионов России, когда клиентов отправляют на номер 8-800… и там кто-то возьмет трубку. Вчера взял один человек — ты ему это объяснял. Завтра другой человек — ты объясняешь ему заново и так далее. У нас каждый клиент общается со своим менеджером, окружен его заботой, вниманием. Мы считаем, что у нас одна из самых сильных команд в Сибири по обслуживанию внешней экономической деятельности и гордимся положительными откликами от наших клиентов.

— Какие преимущества есть у банка «Левобережный» при проведении расчетов с китайскими партнерами в юанях?

— Наверное, сейчас все банки повернулись в сторону Китая и начали налаживать мосты, открывать корреспондентские счета, а это не так быстро и не так просто. Сегодня китайские банки немного перегружены платежами из России, перегружены заявками по открытию счетов. Не у всех получается открыть новые счета, наладить инфраструктуру. А у нас она уже есть, и мы ее только совершенствуем, ищем новые возможности.

— Не исключено, что еще ряд российских банков в перспективе попадет под очередные санкции, и часть клиентов столкнется со сложностями. Как в банковском сообществе эти события воспринимаются, как взаимодействуете с коллегами?

— Вы знаете, давление извне, которое испытывает банковский сектор России, привело к тому, что мы начали больше общаться друг с другом. Санкционные ограничения сплотили банковский сектор и уже понятно, что в ближайшей перспективе мы будем жить в этих условиях. В таких обстоятельствах мы всегда готовы выручить, подхватить клиентов и работать в команде с другими финансовыми институтами. Если вы сталкиваетесь со сложностями при расширении бизнеса или открытии нового направления, связанного с импортом-экспортом — приходите, вместе мы найдём выходы из любой сложной ситуации. Они точно есть!

Наша сила в том, что мы обладаем редким качеством — совмещаем технологичность и человечность. Благодаря этому «Левобережный» более 30 лет остается банком с человеческим лицом.

Александр Дегтярев,

управляющий компанией «ВЭД Агент»: Компания "ВЭД Агент" всегда была ориентирована на импорт. Для того чтобы обеспечить импортное направление мы в прошлом году активно закупали контейнеры. С помощью банка "Левобережный" получили льготный кредит на покупку критического импорта, поскольку контейнеры были отнесены к этой категории. Наша компания уже несколько лет является таможенным представителем, уполномоченным экономическим оператором. Это особый статус в реестре Федеральной таможенной службы, и сейчас он подкреплен статусом уполномоченного экономического оператора. Постепенно увеличиваем обороты по экспорту. В своем развитии идем в партнерстве с банком "Левобережный". Он удобен с точки зрения расчетов. Большая часть платежей в юанях проходит легко и незаметно, без каких-либо сложностей и задержек. Действительно, самый продвинутый банк по работе с Китаем…

Владимир Лях,

генеральный директор «Сибирской экспортно-импортной компании»: Спецификой нашей компании является экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, в Китай. После завершения пандемии и снятия ковидных ограничений наши партнеры начали активно налаживать связи и заключать новые контракты. Например, сейчас у нас осуществляется загрузка контейнерного поезда ячменем из Новосибирска в Китай. Для нас очень важно взаимодействие с нашими китайскими партнерами, в том числе в части перечисления денег, поэтому с "Левобережным" мы работаем уже более 10 лет. Зачисление на наш счет переводимых денег от клиента осуществляется максимум в течение двух часов. Банк предоставляет нам возможность работать непосредственно напрямую на бирже, обмен валюты осуществлять по системе QUIK с 11 утра до 11 вечера. Наша финансовая служба успешно контактирует с менеджером банка "Левобережный": высокая включенность и удобное взаимодействие, — таким должен быть банк для бизнеса…

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