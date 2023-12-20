Бизнес-конференция «Неклассический менеджмент» пройдет в Барнауле 19 января.

Всем кто ищет самые передовые и работающие бизнес — подходы, которые бы позволяли обеспечивать стабильный рост компании несмотря на любые внешние события — посвящается.

Конференция соберет на одной площадке крупных федеральных и местных спикеров, владельцев твердых производственных бизнесов, ведущих экспертов и порядка 100 сильных предпринимателей региона со своими командами.

Всего будет 6 спикеров из Москвы, Сочи, Барнаула и 6 альтернативных подходов и взглядов на управление бизнесом, которые приносят миллиардные обороты и обеспечивают стабильный рост в сегодняшних условиях.

Одним из спикеров на конференции, например, будет ведущий эксперт в области управления в РФ — Валерий Разгуляев (г. Москва) , который более 11 лет работает с компанией ВкусВилл, сеть которой по состоянию на октябрь насчитывает более 1500 магазинов в 151 городе страны. Это компания очень быстро и стабильно развивается, в том числе, благодаря своему уникальному подходу к управлению — Клиентократии. И о том, в чем суть этого подхода и как его применить в своем бизнесе можно будет узнать уже 19 января.

Еще один спикер — Дмитрий Зацепин (г. Москва) основатель производственной компании Ойл Энерджи (нефтяной сектор), на которой трудится порядка 150 человек и с 2018 года компания работает в режиме Социократии, в рамках которой, например, сотрудники сами начисляют себе заработную плату, распределяют прибыль компании и открывают новые направления бизнеса. В этой компании есть бизнес-экскурсии, туда можно слетать и посмотреть все воочую, но 19 января Дмитрий будет у нас в городе и вы сможете из первоисточника узнать, как работает этот «бизнес будущего».

Эта конференция — возможностью заглянуть в будущее бизнес-управления, которое, по сути, уже настало. Я сама из бизнеса и поэтому мне важны понятные инструменты и алгоритмы, в этой связи конференция будет носить максимально прикладной характер, основанный на живых кейсах миллиардных компаний и твердом успешном опыте. Мне важно, чтобы каждый участник вышел с набором конкретных подходов, которые смог бы сразу применить у себя в компании и увидеть результат, — говорит Марина Палагина (организатор конференции), владелец сети женский фитнес клубов «Body Club», создатель Академии духовного развития и автор Духовного менеджмента, основными подходами которого, кстати, тоже поделиться с участниками.

Пойти на конференцию можно одному или сразу с командой. Самые выгодные условия участия действуют до 20 декабря, затем цена будет повышаться. Поэтому успевайте занять свои места на конференции. Все подробности можно узнать на сайте

Дата проведения: 19 января 2024 года

Время: с 10:00 до 18:30 + неформальное общение и AfterParty до 21:30

Место проведения: Пушкина, 11

Все вопросы можно задать организатору.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу конференции, чтобы стать участниками закрытых эфиров со спикерами: https://t.me/+7_bVFk53iAcxZmJi

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