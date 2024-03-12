Быстро и надежно. Экспресс-кредиты набирают популярность у предпринимателей

Выгодные условия, минимальный пакет документов и быстрое оформление — обязательные спутники экспресс-­кредитов. По ним в 2023 году у Азиатско-Тихо­океанского банка (АТБ) прошло 1,5 тыс. сделок. О самых интересных предложениях для бизнеса рассказала Анастасия Пензина, директор территориального управления банка по Кемеровской области и Алтайскому краю.

— В чем преимущество этого вида кредитования?

— Экспресс-кредит — один из самых удобных видов кредитования бизнеса на сегодняшний день. Решение по заявке можно получить в считаные минуты, клиенту не нужно собирать большой комплект документов и предоставлять залог — это основные критерии успешности продукта.

Для клиентов все эти условия необходимы, чтобы выдерживать конкуренцию и в срок выполнять свои обязательства.

Полученные от банка средства можно использовать на самые разные цели: внести оплату контрагентам за товары, работы и услуги, потратить на зарплату сотрудникам, приобрести необходимый для функционирования компании транспорт, оборудование или недвижимость.

Получить экспресс-кредит на выгодных условиях можно в нашем банке, который успешно работает 32 года.

— Какие данные говорят об интересе клиентов?

— В 2023 году АТБ увеличил кредитный портфель в корпоративном направлении на 70%, а доля новых клиентов в кредитном портфеле достигла 30%.

По данным рэнкинга «Эксперт РА», АТБ занимает 19-е место по объему кредитования МСБ в 2022 году.

— Насколько большие суммы можно получить при экспресс-кредитовании в АТБ?

— Обычно все зависит от программы.

Вообще, этот вид кредитования предусматривает получение до 50 млн рублей при стабильной работе бизнеса. Сумма кредита рассчитывается на базе кредитовых оборотов по всем расчетным счетам клиента.

Решение о кредитовании принимаем всего по двум документам и при поручительстве физического и юридического лица. Срок возврата денежных средств может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту для каждого клиента определяется индивидуально.

— Расскажите о вашем самом популярном продукте.

— Это программа «Бизнес-­оборот», по которой можно получить до 20 млн рублей без предоставления залога с минимальным пакетом документов.

Другая успешная программа — «Бизнес-экспресс», по которой можно оформить кредит на сумму от 500 тыс. до 5 млн рублей.

Основное преимущество продукта в том, что деньги можно получить, не предоставляя дополнительные документы и залог. Банк принимает решение в течение нескольких минут на основании анкеты клиента.

Все, что требуется от заемщика, — открыть расчетный счет в банке. Срок кредита может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка напрямую зависит от срока кредитования.

Среди других популярных продуктов — открытие расчетного счета с пакетом услуг «Бодрящий». Мы активно работаем по агентской схеме привлечения клиентов на открытие расчетных счетов. Всегда рады новым партнерам.

Анастасия Пензина, директор территориального управления Азиатско-Тихо­океанского банка по Кемеровской области и Алтайскому краю. Фото предоставлено пресс-службой Азиатско-Тихо­океанского банка (АТБ).

— Мы знаем, что АТБ предлагает все больше онлайн-услуг, но при этом не отказывается от отделений. Почему?

— Для клиентов важно иметь возможность очно пообщаться с менеджером и подобрать наиболее подходящие варианты услуг в привычном формате. И мы, в свою очередь, стараемся делать все, чтобы клиент не только получал преимущества от цифровых сервисов, но и вживую чувствовал плечо поддержки.

Цифры У офисов АТБ на Алтае в 2023 году: на 73 млн рублей увеличился кредитный портфель малого бизнеса; на 165 млн рублей увеличился кредитный портфель корпоративного бизнеса; 119 млн рублей составил прирост гарантийного портфеля.

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