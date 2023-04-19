Бесплатное открытие счета для бизнеса с обслуживанием в 250 рублей

Банк «Левобережный» заботится о финансовом благополучии сибирских предпринимателей, поэтому бесплатно открывает расчетные счета и снижает обслуживание тарифных пакетов на 50% до конца года.

Предложение подходит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярском или Алтайском крае, и открывающим свой первый рублевый счет в Банке «Левобережный».

Акция действует при открытии счета до 1 июля 2023 года на расчетно-кассовое обслуживание по четырём тарифным пакетам: «Старт», «Свобода для ИП», «Все включено» и «Стабильный».

Наиболее выгодным является «Свобода для ИП». Он подходит индивидуальным предпринимателям с небольшим количеством кассовых операций. За 250 рублей в месяц в рамках акции «Пополам» клиент может выполнять 5 платежей и переводы на счета физлиц, в том числе личный счет, до 500 000 рублей.

Один из самых популярных для малого и среднего бизнеса является пакет «Стабильный». За 995 рублей ежемесячно он открывает доступ к интернет-банку, возможность осуществления 40 платежей и переводов на счета физических лиц до 350 000 рублей, а также внесение наличных денежных средств до 500 000 рублей в месяц.

В акции также участвуют пакет «Старт» со скидкой 50% за 285 рублей и «Все включено» за 3 485 рублей в месяц. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, перечень документов для оформления счета и другая полезная информация для бизнеса доступны на сайте банка.

Банк «Левобережный» уже выбрало более 17 000 сибирских предпринимателей. Заявку можно оставить на сайте или обратиться в офис банка и уже через два часа осуществлять денежные операции. Получить консультацию об условиях акции «Пополам» и открытии счета можно по телефону 8−800−3333−555.

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