Банки развивают рынок безналичных чаевых

Повсеместное распространение банковских карт и бурный рост Pay-сервисов в России затронул рынок чаевых, который вслед за другими платежами постепенно переходит в безналичный формат. По данным опроса, проведенного СК «Росгосстрах», каждый шестой россиянин тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые. Перспективный рынок оценили многие крупные банки, которые внедряют сервисы безналичной оплаты.

Подобные сервисы активно внедряют банки группы ВТБ. В частности, банк «Открытие» объявил о запуске своего сервиса. Клиенты кафе, ресторанов, парикмахерских и других предприятий сферы услуг могут оставить чаевые через терминал при помощи карты или любого мобильного кошелька на смартфоне. Оплата чаевых проводится на желаемую гостем сумму и моментально зачисляется на счет сотрудника торговой точки.