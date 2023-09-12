Банки начали принимать заявки на IT-ипотеку на новых условиях

Для всех специалистов российских IT-компаний ранее обязательными являлись требования к минимальному ежемесячному размеру дохода: от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в городах—миллионниках и от 70 тысяч рублей в других регионах. Теперь льготная ипотека станет более доступной для молодых IT-специалистов в возрасте до 35 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет требования к минимальному размеру дохода сохраняются.
Оформить ипотеку по программе господдержки в российских банках могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Программа будет действовать до 1 января 2025 года.