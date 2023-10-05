5 октября
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Экономика

Банки начали кредитовать автодилеров для покупки новых машин в дружественных странах

Учитывая меняющиеся тренды российского авторынка, банки запускают специальные кредитные программы для автодилеров, позволяющие приобретать новые автомобили на заводах за рубежом. При этом большинство кредитных организаций пока не готовы выдавать автокредиты на приобретение новых автомобилей за пределами России.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Первыми о появлении программы кредитования автодилеров на закупки в дружественных странах объявили банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) и его подразделение «Открытие Авто». Целевая программа финансирования дилеров «Мультибренд с авансом», представляющая из себя возобновляемую кредитную линию, позволяет приобретать автомобили на заводах-изготовителях в дружественных странах с целью их дальнейшей реализации в автосалонах на территории России. Новая программа позволяет профинансировать полную стоимость автомобиля на этапе его производства за границей.

Очевидно, что такие программы скоро начнут внедрять и другие кредитные организации. По сути, новый инструмент дает возможность автодилерам увеличить объемы ввозимых новых автомобилей, а покупателям обновлять свой парк подержанных автомобилей через официальные каналы параллельного импорта, то есть в автосалонах.

По данным компании «Автомаркетолог», доля ввезенных на частных лиц машин снизилась в августе с 83% до 78%, тогда как доля импортированных юрлицами авто выросла на треть (+32%).

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