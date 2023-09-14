Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подготовки и подачи в ФНС заявления на получение патента индивидуальными предпринимателями. Им можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).

Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для предпринимателей. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».