25 августа
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Экономика
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Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета»

Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета». В ней могут принять участие индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрировавшие свой бизнес через бесплатный сервис регистрации https://reg.uralsib.ru/ и открывшие расчетный счет в Банке Уралсиб. Оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса. Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Сроки проведения акции с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно.

Более подробную информацию о акции, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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