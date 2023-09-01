1 сентября
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Экономика

Банк России может еще повысить ключевую ставку

Набиуллина назвала маловероятным понижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях. Об этом сообщает ТАСС.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

"Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - Эльвира Набиуллина.

Как отметил ЦБ, снижение ключевой ставки возможно при стабильном снижении роста цен.

"В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финстабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала глава ЦБ.

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