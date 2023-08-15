16 августа
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Экономика

Банк «Открытие» запускает «Онлайн Бизнес-миссию» для поиска заграничных партнеров

Банк «Открытие» объявляет о старте проекта «Онлайн Бизнес-миссия» для малого и среднего бизнеса. Эксперты банка совместно с торговыми представительствами Минпромторга и Российским экспортным центром (РЭЦ) проведут серию онлайн-встреч с зарубежными компаниями - потенциальными партнерами для клиентов банка.

Первые онлайн-конференции пройдут в сентябре для импортеров, заинтересованных в сотрудничестве с индийскими компаниями. Для участников «Онлайн Бизнес-миссии» проведут мастер-классы, на которых расскажут об особенностях презентации компании, специалисты помогут в разработке рекламно-информационных материалов и организуют встречу с торговыми представителями России в Индии.

-Компании малого и среднего бизнеса перестраиваются на работу с поставщиками из дружественных стран. Мы заинтересованы в развитии наших клиентов и активно помогаем им наладить бизнес-контакты — отметила Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие».

В 2023 году в онлайн-мероприятиях банка «Открытие» по различным направлениям внешнеэкономической деятельности приняли участие более 1000 клиентов. Приглашенными экспертами в разное время выступали представители Федеральной таможенной службы, крупные таможенные брокеры, юристы, эксперты РЭЦ и руководители торговых представительств Минпромторга за рубежом.

Узнать расписание мероприятий и оставить заявку на участие в «Онлайн Бизнес-миссии» можно на сайте банка.

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