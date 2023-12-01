Банк «Открытие» второй год подряд признается лучшим ипотечным банком России

Банк «Открытие» второй раз подряд стал победителем ежегодной премии Frank Mortgage Award в номинации «Лучший ипотечный банк 2023». Кроме того, банк получил награду в номинации «Лучшая работа ипотечного менеджера».

Аналитическое агентство Frank RG представило результаты самого масштабного в России исследования рынка ипотеки и наградила лучшие ипотечные банки страны. При проведении исследования «Ипотека в России 2023» были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, а также опрошены более 2,3 тысяч ипотечных клиентов и проведены 24 интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

В основной номинации «Лучший ипотечный банк 2023» «Открытие» получил высшую награду по результатам Benchmark-исследования, анализа цифрового сервиса, продуктового предложения, а также изучения удовлетворенности клиентов.

В номинации «Лучшая работа ипотечного менеджера» банк «Открытие» набрал максимальный балл по уровню удовлетворенности клиентов обслуживанием ипотечного менеджера среди участников клиентского исследования.