3 июня
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Экономика

Банк «Открытие» стал лауреатом премии Data Award 2023

Издательство «Открытые системы» подвело итоги конкурса для data-driven-организаций и директоров по данным Data Award 2023. Банк «Открытие» был номинирован с сервисом «Советник» и получил специальный приз «За искусное использование данных для реализации стратегии клиентоцентричности» от Ассоциации участников отрасли центров обработки данных.

Кубок.
Кубок.
Фото: ru.freepik.com, автор WangXiNa.

Сервис построен на технологиях машинного обучения и позволяет банку оптимизировать работу с малым и средним бизнесом. Он был разработан для формирования комплексных рекомендаций, советов, подсказок для конкретного клиента или менеджера с использованием data-driven подхода и с учетом максимального количества факторов и взаимосвязей. Сейчас сервис подсказывает наилучшее решение по широкому кругу вопросов, предупреждает или обращает внимание на возможные риски. На всю клиентскую базу он был масштабирован в декабре 2022 года.

Сервис «Советник» рассчитан на разных пользователей: в интернет-банке его используют только клиенты (микро- и малый бизнес), а в операционном CRM – только внутренние пользователи. В числе основных бизнес-результатов внедрения сервиса отмечен рост 10-12% среднего комиссионного дохода от клиентов, сокращение оттока активных клиентов на 38-43%, снижение количества обращений клиентов в поддержку на 15-20%. Кроме того, рост лояльности составил 8-10%.

Внедрение сервиса дает нам и дополнительные бонусы, – прокомментировал Антон Козлов, вице-президент, директор департамента CRM МСБ банка «Открытие». – Это сокращение потребности в штате специалистов CRM, снижение критической зависимости от производителей импортного ПО, повышение эффективности работы клиентских менеджеров. Кроме того, нам удалось уменьшить стоимость привлечения и обслуживания, снизить информационную нагрузку на клиента и сформировать стабильный источник привлечения новых качественных клиентов.

Независимая премия для директоров по данным учреждена в 2018 году издательством «Открытые системы» и профессиональным порталом «Директор информационной службы». Главная цель премии – популяризация наиболее значимых российских достижений в области работы с данными. В 2021 году премия изменила название с CDO Award на Data Award, что отражает перенос фокуса премии с личных достижений на корпоративные. В состав экспертного совета Data Award входят авторитетные профессионалы в области цифровой экономики.

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