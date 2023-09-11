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Экономика

Банк «Открытие»: 66% сибиряков считают самыми выгодными вклады до года

Главным преимуществом краткосрочных и среднесрочных вкладов большинство сберегателей считает возможность быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Сбережения. Деньги. Вклады.
Сбережения. Деньги. Вклады.
ru.freepik.com/wirestock

Отвечая на вопрос о предпочтительных сроках вклада при прочих равных условиях (ставка, минимальная первоначальная сумма и др.), 7% опрошенных выбрали срок до 1 месяца. Для 10% лучший срок вклада — 1-3 месяца. 18% предпочитают вклады на полгода, 31% — на срок от полугода до года. Для 8% самый выгодный срок вклада — от года до полутора лет, 10% выбрали вариант от полутора до трех лет, 3% — свыше трех лет. При этом 13% респондентов заявили, что срок вклада для них не имеет значения.

36% назвали главным преимуществом краткосрочного вклада возможность быстро переложить деньга на новый депозит в случае роста ставок. Для 29% основное преимущество краткосрочного вклада — возможность быстрее забрать деньги в случае необходимости без потери процентов. 21% считают преимуществом краткосрочных вкладов более высокую доходность. По мнению 12% респондентов, у краткосрочных вкладов нет никаких преимуществ.

Самым большим преимуществом долгосрочных вкладов сибиряки чаще всего называют возможность получить в конце срока действия депозита более значительную сумму процентного дохода. Так ответили 34% опрошенных. Для 31% респондентов главное преимущество долгосрочного вклада — гарантированная доходность на долгий срок, которая дает ощущение стабильности. Для 15% таким преимуществом является то, что не надо слишком часто перекладывать деньги. 20% не нашли у долгосрочных вкладов никаких преимуществ.

17% из тех, кто имеет сбережения, тратят деньги из них постоянно, каждый месяц. 26% делают это не чаще, чем раз в три месяца, 14% — не чаще, чем раз в полгода, 5% — не чаще, чем раз в год. 18% стараются вообще не тратить свои сбережения. У 20% опрошенных сбережений нет.

* Опрос проведен банком «Открытие» 1-7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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