22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Банк «Открытие» реализовал сервис возмещения платежей без привязки к часовым поясам

Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов теперь могут получать торговую выручку от безналичных расчетов до 9 часов утра местного времени следующего рабочего дня.

Ранее из-за разницы во времени клиенты банка из регионов Сибири и Дальнего Востока получали выручку по эквайрингу на свои счета к середине следующего рабочего дня. Теперь торговая выручка на расчетный счет клиента поступает до 9 утра.

Банк «Открытие» провел дополнительную настройку оборудования всем клиентам в автоматическом режиме, сервис им доступен бесплатно.

У нас большая страна и разница во времени зачастую может влиять на качество сервиса. Мы хорошо понимаем, что для бизнеса своевременное получение выручки — основа операционной деятельности предприятия. Поэтому банк настроил прием платежей таким образом, чтобы нивелировать различия в часовых поясах, — отметил Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие». — Мы выровняли сервис зачислений, и теперь наши клиенты от Калининграда до Южно-Сахалинска получают торговую выручку примерно в одно и то же время.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость