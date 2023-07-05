Арбузник Миша, сыровар Галя. Как на Алтае появился кооператив с фермерской продукцией из глубинки

В 2023 году проект «Ферма Ремесло» планирует увеличить число своих участников как минимум до 10. Ждут поставщиков курятины, свежей рыбы, хлеба, меда и даже натуральной косметики. Уже сейчас «Ферма Ремесло» активно продает свою продукцию в Барнауле, отправляет ее на Дальний Восток и на Донбасс. А еще взаимодействует с блогерами и создает интересные коллаборации. Как это стало возможным, читайте в материале altapress.ru.

С чего все началось

«Ферма Ремесло» — проект новый и молодой. Его руководитель Ника Елисеева родилась в селе, долгое время прожив в Бийском районе. Можно сказать, выросла на парном молоке.

Когда переехала учиться в Бийск, ездила в гости к бабушке. Обратно возвращалась с сумками деревенских продуктов. Когда перебралась в Барнаул, поездки стали совсем редкими, вкусной еды не хватало.

Тут и подумала, почему бы самой не стать той самой «бабушкой».

Продажа молока. Барнаул. Altapress.ru

Долгое время Ника со своей командой налаживали взаимоотношения с розницей. Но партнерскими их сложно было назвать — торговля требовала низкой цены, а снижать себестоимость продукции можно было, только жертвуя качеством. На это «Ферма Ремесло» идти не хотела.

Дальше — больше. В разгар пандемии специфика торговли поменялась — люди стали больше пользоваться сервисами доставки. И тогда было решено: чтобы развиваться дальше, необходимо самим идти к потребителю. Без посредников.

Как налаживали сбыт

Мясо и собственные полуфабрикаты предприниматели на первых порах сбывали через объявления на Авито. Место прикормленное — люди заходят сюда купить квартиру, детский велосипед и, например, половину свиньи.

Происходит это так: продавец приезжает, открывает багажник авто — забирай.

Шашлык, мясо. unsplash.com

Количество клиентов постепенно увеличивалось, а вот сервиса не хватало. Ника подумала: надо что-то делать. Для удобства общения завела группу в популярном мессенджере, стала планировать закупки. Интерес рос, люди начали спрашивать не только мясо. «А сыры есть? А молоко?» — сыпались вопросы.

Тут-то стало понятно, что продуктовую корзину пора расширять.

Кто вошел в кооператив

Кооператив зарегистрировали год назад в Кулундинском районе — здесь у ребят есть небольшое мясное производство. Стали искать новых партнеров, готовых к сотрудничеству и развитию.

Сейчас у «Фермы Ремесло» их шесть. За сыры, к примеру, отвечает предпринимательница из Верх-Суетки Галина Пазик.

Ника Елисеева. Кооператив "Ферма Ремесло". предоставлено кооперативом "Ферма Ремесло"

Три года назад, когда миром овладел коронавирус, она поменяла Барнаул на сельскую глубинку. В селе быстро освоилась, завела скот, ферму, открыла цех по переработке.

Теперь у нее 23 коровы и больше 10 наименований сыров, только качотты — четыре вида. Все сыры исключительно из цельного молока.

За телятину отвечает хозяйство «Путь Ильича» из села Маралиха Чарышского района. По словам Ники Елисеевой, мясо настолько нежное и мягкое, что готовится буквально за полчаса.

Кооператив "Ферма Ремесло". предоставлено кооперативом "Ферма Ремесло"

Все дело в правильном откорме и содержании, за счет которых достигается ценная для стейков мраморность.

Конину и баранину везут из Кулундинского района. Тут же на продажу делают традиционный шужук и казы — колбасу из конины.

На просторах кулундинских степей для «Фермы ремесло» зреют арбузы с дынями. Этим направлением занимается Михаил Рассохин. Знатока бахчевых все называют просто дядей Мишей.

Михаил Рассохин выращивает арбузы уже девять лет. Начинал с напарниками — корейцами, это они его научили всем тонкостям. Теперь продолжает вдвоем с сыном. Три гектара на двоих.

Ломтики арбуза. freepik.com/valeria_aksakova

У предпринимателей только арбузов восемь сортов — «Маристо», «Крисби», необычный желтый «Шампань» и другие. Все они по вкусу разные. Дядя Миша — фермер бывалый.

В прошлом году наперекор перекупам начал сам продавать свою продукцию по 10 рублей за кило. У конкурентов в тот момент было по 35.

Овощи «Ферма Ремесло» выращивает в маленьком селе Каяушка Родинского района. Там за них отвечает предприниматель Михаил — в теплицах выращивает томаты и огурцы, в открытом грунте — баклажаны и перцы.

Баклажаны Из открытых источников в Интернете

Как формируются цены

Фермерское — не значит супердорого, а супердорого — не значит качественно, учредители кооператива утверждают это прямо.

Вообще, с ценами на «крафтовые» продукты часто происходят метаморфозы. Ника рассказала историю, как однажды узнала про натуральную косметику из Горного Алтая.

Стала выяснять, сам ли производитель ее продает. Оказалось, что перекуп. Посредник ломил цену в три раза выше той, за которую купил косметику сам. А на маркетплейсе задрал ее сразу в восемь раз.

Ника Елисеева. Кооператив "Ферма Ремесло". предоставлено кооперативом "Ферма Ремесло"

Создатели «Фермы Ремесло» утверждают: наживаться на участниках кооператива никто не собирается. Ника и так зарабатывает на продаже своей же мясной продукции.

Но определенная комиссия все же есть — она идет на логистику (ездить к фермерам надо каждую неделю), упаковку, рекламу и продвижение. Деньги нужны, например, на сотрудничество с популярными блогерами.

Сейчас кооператив работает на всех возможных площадках — есть каналы в мессенджерах и соцсетях, интернет-магазин. Даже в запрещенном в России Instagram у «Фермы Ремесло» более 6 тыс. подписчиков.

Кооператив "Ферма Ремесло". предоставлено кооперативом "Ферма Ремесло"

Какой-то отдельный канал взаимодействия она не отмечает — обратная связь есть везде. Главное, создавать контент. Жизнь кооператоров Ника старается показывать в полной красе — снимает, как они садят картошку, растят гусей и собирают арбузы. Все сочно и красочно.

С арбузами, кстати, в прошлом году вышла веселая история. Некоторые покупатели начали сомневаться, а правда ли они из Кулундинского района, больно уж похожи на среднеазиатские.

«Может, вы их на соседнем овощном рынке купили?» — задавали вопросы покупатели.

Как только посмотрели, как арбузы зреют в полях, убедились — правда, свои. Алтайские.

Арбуз. СС0

Какие есть плюсы

В том, что кооператив — это дело выгодное, с какой стороны ни посмотреть, его создатели уверены полностью. Сами они в первую очередь получают ассортимент продукции, покупатели — возможность выбора.

Участники кооператива тоже в долгу не остаются. Для них главное, что есть платежеспособный спрос и рынок сбыта.

У фермерских «малышей» нет возможности начать торговать в Барнауле или за пределами Алтайского края. Та же Галина Пазик из Верх-Суетки до работы с «Фермой Ремесло» продавала сыры только в своем районе.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018". Родочинская Евгения.

Сейчас их распробовали в краевой столице, отправляют в Новосибирск и Кемерово. По словам Ники Елисеевой, были поставки на Дальний Восток и на Донбасс. Туда, правда, в основном направляют мясную продукцию, соленое сало.

Есть еще один неоспоримый плюс у кооператива — возможность пользоваться господдержкой. Сейчас, например, в «Ферме Ремесло» ищут варианты, как модернизировать производственные площадки в селах, увеличить объем и ассортимент продукции.

Кооператоры могут рассчитывать на компенсации по покупке кормов и оборудования. Ника Елисеева полагает, что в ближайшие годы, если все получится, с участием государства удастся построить для нужд кооператива два убойных пункта.

Мясо. СС0

Кого еще ищут

В этом году количество участников «Фермы Ремесло» планируется увеличить как минимум до 10. Сейчас кооператоры ведут переговоры с поставщиком рыбы из Завьялова, ищут производителей хлеба, меда и пчелопродукции.

Ника Елисеева рассказывает: подобные поиски не всегда заканчиваются успешно. Когда, например, «Ферма Ремесло» искала поставщика птицы, перепробовала больше 20 различных вариантов.

Все без толку. Поэтому создатели кооператива решили сами пойти в птицеводство.

Отличные домашние гуси уже подрастают, теперь и бройлеры на подходе. В этом году молодые кооператоры сами посадили гектар картофеля. Первый урожай с нетерпением ждут уже осенью.