22 апреля
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Экономика

АО «Сибирь-Полиметаллы» улучшает условия труда сотрудников

Автопарк акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» пополнился новым комфортабельным автобусом, который осуществляет транспортировку сотрудников из муниципалитетов к рабочим местам и обратно. В сутки он проезжает путь протяжённостью более 200 км. Покупка транспорта была осуществлена в рамках программы по улучшению условий труда работников предприятия. Вместимость салона — 55 посадочных мест.

Автопарк акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» пополнился новым комфортабельным автобусом.
Автопарк акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» пополнился новым комфортабельным автобусом.
Фото предоставлено компанией «Сибирь-Полиметаллы».

В сравнении со своими предшественниками новый автобус имеет две двери, оснащенные аварийными кнопками, двойные тонированные стеклопакеты для защиты от прямых солнечных лучей, мягкие сиденья, оборудованные ремнями безопасности. В холодное время года автономный отопитель равномерно распределяет тепло по всему салону, а в летний период воздух в нем будет охлаждать кондиционер с функцией поддержания заданной температуры воздуха. Чтобы пассажирам было более комфортно проводить время в пути, установлены два ТВ-монитора. Для повышения уровня безопасности автобус оснащен системой аварийной сигнализации для предупреждения водителя о неполадках.

Наши производственные площадки располагаются за пределами городских поселений, поэтому одна из основных задач предприятия — организовать комфортную и безопасную доставку сотрудников к рабочим местам и домой. Сейчас в нашем автопарке 10 автобусов, которые перевозят более 1500 людей. Старые машины изнашиваются, и мы планомерно ведем работу по обновлению всего автопарка предприятия. В прошлом году мы уже запустили в эксплуатацию два новых автобуса, — рассказал Иван Дроздов, директор по производству АО «Сибирь-Полиметаллы».

В планах у предприятия выпустить в мае на маршрут еще один автобус повышенной комфортности, но чуть меньшей вместимостью — на 35 мест.

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