АО «Сибирь-Полиметаллы» презентовало новую технологию переработки полиметаллической руды на Рубцовской обогатительной фабрике

В ходе своего визита Виктор Томенко отметил: «Бывая в городах и районах Алтайского края, я всегда большое внимание уделяю развитию социальной сферы, строительству и ремонту новых социально значимых объектов, а также развитию инфраструктуры, вопросам благоустройства. Но при этом всегда посещаю такие значимые предприятия, как «Сибирь-Полиметаллы»».
Именно промышленность остается большой и важной частью нашей экономики. Очень большую часть налоговых поступлений в бюджет приносят именно промышленные предприятия, а на эти деньги мы потом строим дороги, больницы, школы, садики, поддерживаем всю социальную сферу. Для нас важно, чтобы предприятия работали постоянно, наращивали объемы, получали все необходимые меры поддержи от Правительства края. «Сибирь-Полиметаллы» — одно из крупнейших наших предприятий. Здесь трудится почти 2000 человек. Причем, это жители нескольких районов и городов Алтайского края. То есть от успешной работы зависит благополучие многих наших жителей и семей, — заявил Глава региона.
Для реализации проекта по внедрению новой технологии переработки полиметаллической руды Корбалихинского месторождения были построены четыре новых корпуса Рубцовской обогатительной фабрики, теплоэнергетический комплекс, реконструировано одно существующее здание. В число новых объектов обогатительного комплекса входят: бункер приема и подачи руды, главный корпус, корпус сгущения и реагентного отделения. В рамках реконструкции был модернизирован корпус фильтрации. В нем установлены два новых пресс-фильтра большего объема, которые позволяют увеличить его производительность.
Уникальность новой технологии переработки заключается в том, что она была разработана специально для полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, которая относится к труднообогатимым рудам. Поэтому в данном случае перед нами стояла задача разработать проект с нестандартными техническими решениями и индивидуальной схемой операций обогащения. Такой подход обусловлен сложным многокомпонентным составом руды Корбалихинского месторождения с большим количеством прорастаний и мелких вкраплений самых различных минералов, — рассказал Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».