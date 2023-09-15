Аналитики Сбербанка отмечают, что сибиряки предпочитают льготную ипотеку

Специалисты Сбера в Сибири проанализировали спрос клиентов на льготные программы ипотечного кредитования за восемь месяцев 2023-го года.

Так, наибольшей популярностью пользуется семейная ипотека — общая сумма финансирования превысила 50,5 млрд рублей. Лидером по объему выдач по данной программе является Новосибирское отделение банка, клиенты которого взяли более 15,7 млрд рублей.

Тенденция популярности семейной ипотеки прослеживается во всех регионах присутствия Сибирского банка, кроме Омской области, в которой клиенты чаще обращались за ипотечными кредитами по «Госпрограмме 2020».

Всего по льготным ипотечным программам сибиряки взяли в Сбербанке более 103 млрд рублей. Аналитики отмечают, что за три летних месяца банк выдал в объёме на 6,5% больше, чем в период с января по май.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Сбер сегодня старается быть актуальным для каждой социальной группы, предлагая решения для клиентов всех категорий. Льготная ипотека с господдержкой — важный элемент поддержки и гарантия стабильности для молодых семей, которые хотят строить свое будущее в новом доме.

На семейную ипотеку могут претендовать молодые семьи с одним ребенком в возрасте не старше пяти лет, либо с двумя или более детьми, а также семьи, в которых родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, а максимальная (для сибирских городов) — 6 миллионов рублей. Срок кредита — от года до тридцати со ставкой от 5,3%.

ПАО Сбербанк