6 сентября
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Экономика
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Аналитики Сбера отмечают, что сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе

Аналитики Сибирского Сбербанка отмечают увеличение клиентского спроса на некоторые продукты. Так сибиряки в 6 раз чаще, чем в прошлом году открывают долгосрочный вклад на срок от трех лет — его объем уже превысил 7 миллиардов рублей.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Лидерами по данному показателю являются новосибирцы — они открыли долгосрочных вкладов на 1,5 миллиарда рублей — это в 26 раз больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте омские клиенты банка, которым одобрили в 15 раз больше заявок на открытие вклада, а «бронза» досталась жителям Томска с приростом в 14 раз. Клиенты Алтайского отделения оформили долгосрочных вкладов почти на 800 млн рублей.

Кроме того, специалисты отметили прирост вкладов на срок «от 2 до 3 лет», объем которого составил 420% от прошлогоднего количества и достиг 920 миллионов рублей. В некоторых регионах присутствия доля увеличения еще выше — так в Красноярском, Новосибирском и Абаканском отделениях количество оформленных вкладов в 5, 6 и 7 раз соответственно больше, чем в прошлом году. На Алтае общая сумма таких вкладов превысила 100 млн рублей.

Ознакомиться с условиями всей линейки продуктов и оформить вклад, отвечающий целям каждого клиента можно на сайте или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Мы видим, что в первую очередь изменения касаются сроков открытия вкладов. Для Сбера это несомненно хороший знак — люди нам доверяют и верят в нашу стабильность, будучи готовыми хранить свои накопления в отделениях банка как можно дольше. Мы в свою очередь стремимся отвечать им на это доверие, постоянно актуализируя нашу линейку продуктов, чтобы все больше социальных групп населения могли выполнить свои цели. Из недавнего могу привести в пример «родительский» промо-вклад, позволяющий хранить средства для своих детей.

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