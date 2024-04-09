Алтайский производитель полуфабрикатов благодаря нацпроекту расширяет производство

Компания «Мороз» с помощью инструментов бережливого производства смогла в короткие сроки выпустить все запланированные новинки.

Строительство нового цеха началось в конце прошлого года. В производственном помещении площадью 1500 кв. метров планируется установить современное оборудование для подготовки муки и быстрой заморозки полуфабрикатов с помощью морозильной шоковой камеры.

Впервые принципы бережливого производства компания применила в 2020 году на линии пельменей ручной лепки. Это позволило повысить выработку на одного сотрудника.

А в прошлом году был оптимизирован участок по производству замороженных готовых блюд.

Мы запустили этот участок только в 2023 году, все процессы и технологии были для нас новыми. После проведенного анализа и применения инструментов бережливого производства удалось добиться повышения производительности на 84 %, — рассказал директор по производству Вячеслав Кайгородов.

В течение 2023 года компания с помощью инструментов национального проекта по производительности труда выпустила все запланированные новинки: расширилась линейка торговой марки «Большая кастрюля», появились пельмени из мяса марала.

Напомним, что ООО «Мороз» стало участником пятой волны национального проекта «Производительность труда» под федеральным управлением в 2020 году.

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