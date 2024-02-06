Алтайские предприниматели получили более 15 тыс. услуг в Центре «Мой бизнес»

Подробнее о том, как «Мой бизнес» активно содействует увеличению числа краевых предпринимателей, среди которых есть даже школьники, читай по ссылке.
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По словам руководителя Центра Антона Слободчикова, самыми популярными услугами в прошлом году стали консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, маркетингу, сертификации, сопровождению в закупках, регистрации товарного знака, размещению на маркетплейсах, выбору режима налогообложения, а также бесплатное обучение, поручительства перед финансовыми организациями, имущественная поддержка, возможность участия в бизнес-миссиях и международных выставках в России и за рубежом.
Подробнее о том, как «Мой бизнес» активно содействует увеличению числа краевых предпринимателей, среди которых есть даже школьники, читай по ссылке.
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