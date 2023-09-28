Алтайские предприниматели быстро и бесплатно оформляют бизнес и открывают расчётные счета в Сбере

В Алтайском крае с начала года более тысячи предпринимателей оформили бизнес через Сбер и около 1,2 тысячи клиентов открыли в банке расчётный счёт — благодаря банковским сервисам это можно сделать бесплатно и без посещения налоговой.

Зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в нашем регионе можно более чем в ста офисах банка на всей территории края. Фото предоставлено Сбербанком.