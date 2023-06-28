Алтайские чиновники "завернули" проект завода по утилизации мусора методом пиролиза

Минприроды Алтайского края заявило о невозможности реализации в регионе проекта строительства завода по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), предложенного фирмой «Сервис Услуг». Фирма намеревалась реализовать проект, утилизирующий ТКО методом пиролиза, на условиях государственно-частного партнерства. Но, по мнению алтайских чиновников, ни проект, ни предложение о его реализации не соответствуют требованиям.

В чем суть проекта

Комплекс по утилизации отходов производства и потребления основан на технологии термической переработки отходов методом пиролиза, объяснил altapress.ru Роман Моргунов, директор фирмы «Сервис Услуг».

«Пиролиз - термическое разложение отходов в бескислородной среде или при низком содержании кислорода», - «Невский экологический оператор».

Расчетный объем инвестиций в мусорозавод, о котором заявила фирма «Сервис Услуг», - 2 млрд рублей, источник – заемные средства, срок окупаемости - шесть лет. Предполагаемая численность персонала - 166 человек.

На сегодня реализованных проектов у фирмы «Сервис Услуг» нет, но, по словам директора, реализация планируется.

Установки для пиролиза. мойбизнес14.рф

Почему инициатору отказано

Фирма «Сервис Услуг» направила предложение заключить соглашение о строительстве завода на условиях государственно-частного партнерства. Однако в Минприроды края пришли к выводу: реализация невозможна. Приказ об этом глава ведомства Андрей Стрелковский подписал 8 июня.

Причины отказа, судя по разъяснению ведомства, довольно формальные: «несоответствие предложения о реализации проекта установленной правительством РФ форме такого предложения» и несоответствие содержания проекта установленным требованиям. Каким именно требованиям, в минприроды не конкретизировали.

Оспаривать отказ алтайского ведомства фирма "Сервис Услуг" не планирует. При этом Роман Моргунов отметил, что министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области аналогичным предложением его фирмы заинтересовалось.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Барнауле. ВК - Мусора. Больше. Нет, Барнаул.

Где это востребовано

Так или иначе, фирмы, продвигающие технологию пиролиза для утилизации отходов, утверждают: она дает возможность резко сократить объемы захоронения мусора на полигоне и позволяет почти полностью утилизировать неперерабатываемые фракции, избегая токсичных выбросов в атмосферу, писали о ней "Ведомости".

Но массово технология в России пока не используется для утилизации коммунальных отходов - по крайней мере, в СМИ упоминаний о работающих в стране пиролизных установках мало. Но они все есть.

Так, "Российский экологический оператор" в 2021 году рассказал, что построенный при его поддержке комплекс по обработке и утилизации отходов в Тульской области включает участок по расщеплению полимерных материалов методом низкотемпературного пиролиза.

Установки для пиролиза. мойбизнес14.рф

Интерес к технологии в 2022 году проявил и «Невский экологический оператор» - мусорный регоператор в Санкт-Петербурге.

По данным издания "Коммерсантъ", он подписал соглашение с «Топливной экологической компанией», которая усовершенствовала технологию пиролиза и эксплуатирует опытную установку у себя на площадке - в Ленобласти. Регоператор намеревался поставить их на новом перерабатывающем комплексе.

Что касается Алтайского края, то мусороперерабатывающие мощности в крае планируется ввести в 2023-2024 годах (сортировочная станция на полигоне вблизи села Зудилово, Барнаульская зона) и в 2026 году (объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 100 тыс. тонн в Бийской зоне).

Впрочем, об использовании технологии пиролиза инициаторы обоих алтайских проектов не заявляли.