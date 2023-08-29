Алтайская промышленность наращивает мощность.

Индекс промышленного производства в регионе по итогам семи месяцев 2023 года составил 106,2%. Таких результатов достигли за счет роста производства вагонов, автокомпонентов, химических веществ, электрического оборудования, электронных изделий, кожи и лекарственных препаратов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что на сегодняшний день крайне востребована продукция региональной обрабатывающей промышленности, которая поставляется по государственному оборонному заказу и в рамках импортозамещения. По его словам, алтайские предприятия, чтобы удовлетворить растущий спрос, реализуют инвестиционные проекты и показывают выдающиеся результаты.

Так наибольшие показатели индекса промышленного производства (ИПП), по данным министерства промышленности и энергетики края, в выпуске автокомпонентов. В период с января по июль включительно он составил 138,3%. За семь месяцев 2023 года объем выпуска на предприятии ООО УК «АЗПИ» увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вырос объем промышленного производства готовых металлических изделий — за семь месяцев на 24,3%. Объемы растут за счет увеличения выпуска котельными заводами комплектующих и вспомогательного оборудования для котлов. А в вагоностроении ИПП зафиксирован на уровне 116%. За семь месяцев 2023 года в крае выпустили более 6 тыс. вагонов.

Индекс промышленного производства в выпуске электрического оборудования составил 103,6%. За семь месяцев 2023 года объем выпуска на предприятии ОАО «Алттранс» увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось производство кокса — ИПП по данному ВЭДу за январь-июль 2023 года составил 106,9%. Основной производитель данной продукции — АО «Алтай-Кокс».

Растет и химическая промышленность — по данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края индекс производства составил 106,8%. Увеличились объемы производства олеума и серной кислоты — 107,9%. Растет производство удобрений (112,4%), лакокрасочных материалов (104,8%) и моющих средств (103,7%).

По словам директора компании «Ренессанс Косметик» — основного производителя моющих средств в регионе — Тамары Гоенко, уход с рынка иностранных компаний повлек за собой перераспределение спроса внутри ассортимента продукции, выпускаемой предприятием, а также существенный рост продаж.

Продолжают планомерное развитие и такие предприятия, как ООО «Алтайская соледобывающая компания». По словам руководителя предприятия Олега Давыдова, команда предприятия планомерно увеличивает объемы производства на протяжении последних нескольких лет.

Недавно мы запустили выпуск брикетированной соли («соли-лизунца»), которая предназначена для минеральной подкормки диких и сельскохозяйственных копытных животных и является необходимым товаром для сельхозпредприятий, работающих в сфере животноводства, — рассказал Олег Давыдов.

Также ранее на предприятии было запущено производство банных брикетов, которые используются в качестве сувениров для туристов.

Ранее вице-премьер Правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в Алтайский край 19 августа отметил, что промышленный комплекс региона обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств.

Вице-премьер Правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в Алтайский край посетил предприятие «Алтайвитамины». Фото: Антон Червяков.

Напоминаем, что Денис Мантуров посетил «Бийский олеумный завод», предприятие «Алтайвитамины» и провел встречу с Губернатором региона, председателем Правительства края Виктором Томенко.