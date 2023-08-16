Алтай отдает Москве лишь 1% собранных налогов. Сколько платят остальные регионы Сибири?

Сибирские доноры
Главными донорами Сибири, помимо Красноярского края, стали Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области. Красноярский край перечислил Москве 146,5 млрд рублей. Это 2,3% всех налоговых поступлений федерального бюджета. Иркутская область обеспечила бюджету 1,7% поступлений, отдав 116,5 млрд рублей.
Новосибирская и Кемеровская области принесли примерно поровну — по 1,1%. Первая перечислила Москве 42,6 млрд рублей, вторая — 38,3 млрд. Поступления от каждого из оставшихся регионов округа составили менее 1% всех поступлений федерального бюджета.
Сущие копейки
0,9% дала Омская область, перечислившая почти 41,4 млрд рублей, 0,8% — Томская, отдавшая 80,8 млрд. Вклад Алтайского края составил 0,4% или 19,3 млрд рублей. Меньше всех внесли в бюджет национальные республики Сибири.
До 0,1% дотянула только Хакасия, перечислившая менее 4,7 млрд рублей. Тыва и Алтай дали менее 0,1%. Первая внесла 1 млрд, а вторая — всего 30 млн рублей. Это самый низкий показатель по всему СФО.
От каждого — свое
Каждый регион Сибири, собирая налоги, отправляет в федеральный бюджет свой процент. В январе-мае субъекты распределились следующим образом:
- Томская область — 73,2%;
- Иркутская область — 52,3%;
- Красноярский край — 48,5%;
- Омская область — 34,3%;
- Алтайский край — 33,9%;
- Новосибирская область — 29,7%;
- Кемеровская область — 25,8%;
- Республика Хакасия — 25,7%;
- Республика Тыва — 22,5%;
- Республика Алтай — 1%.
Таким образом, самым «щедрым» регионом оказалась Томская область, перечисляющая федеральному центру почти три четверти заработанного, а наиболее «прижимистым» — Республика Алтай, поделившаяся с Москвой всего 1% собранного.