Алтай отдает Москве лишь 1% собранных налогов. Сколько платят остальные регионы Сибири?

Сибирский федеральный округ (СФО) в январе-мае 2023 года обеспечил 8,5% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет — 1,13 трлн рублей. Больше всех внес Красноярский край, отдавший Москве почти половину собранных денег, меньше всех — Республика Алтай, отославшая федеральному центру лишь 1% собранного.

Сибирские доноры

Главными донорами Сибири, помимо Красноярского края, стали Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области. Красноярский край перечислил Москве 146,5 млрд рублей. Это 2,3% всех налоговых поступлений федерального бюджета. Иркутская область обеспечила бюджету 1,7% поступлений, отдав 116,5 млрд рублей.

Новосибирская и Кемеровская области принесли примерно поровну — по 1,1%. Первая перечислила Москве 42,6 млрд рублей, вторая — 38,3 млрд. Поступления от каждого из оставшихся регионов округа составили менее 1% всех поступлений федерального бюджета.

Деньги. Источник: Freepik, автор ededchechine.

Сущие копейки

0,9% дала Омская область, перечислившая почти 41,4 млрд рублей, 0,8% — Томская, отдавшая 80,8 млрд. Вклад Алтайского края составил 0,4% или 19,3 млрд рублей. Меньше всех внесли в бюджет национальные республики Сибири.

До 0,1% дотянула только Хакасия, перечислившая менее 4,7 млрд рублей. Тыва и Алтай дали менее 0,1%. Первая внесла 1 млрд, а вторая — всего 30 млн рублей. Это самый низкий показатель по всему СФО.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

От каждого — свое

Каждый регион Сибири, собирая налоги, отправляет в федеральный бюджет свой процент. В январе-мае субъекты распределились следующим образом:

Томская область — 73,2%;

Иркутская область — 52,3%;

Красноярский край — 48,5%;

Омская область — 34,3%;

Алтайский край — 33,9%;

Новосибирская область — 29,7%;

Кемеровская область — 25,8%;

Республика Хакасия — 25,7%;

Республика Тыва — 22,5%;

Республика Алтай — 1%.

Таким образом, самым «щедрым» регионом оказалась Томская область, перечисляющая федеральному центру почти три четверти заработанного, а наиболее «прижимистым» — Республика Алтай, поделившаяся с Москвой всего 1% собранного.