Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.

Оценку качества объектов окружающей среды проводит аккредитованная экологическая лаборатория завода. В рамках мониторинга окружающей среды лабораторией ежегодно проводится около 7 тысяч замеров в атмосферном воздухе, на водных объектах и в почве.
У лаборатории предприятия есть собственная передвижная станция контроля. Эта мобильная система мониторинга позволяет оперативно анализировать качество атмосферного воздуха как в городе Заринске, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.
Все промышленные сточные воды на производственной площадке Алтай-Кокса находятся в замкнутом водооборотном цикле — в зависимости от процесса образования и качества они проходят многоступенчатую очистку и повторно используются в технологических процессах производства. На предприятии отсутствует сброс загрязняющих веществ в водоемы.
По итогам 2022 года завод направил на экологические программы порядка 260 млн рублей, из них более 130 млн — на природоохранные мероприятия. На предприятии в прошлом году провели ремонт систем очистки воздуха — газоочистных установок, ремонт отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования.