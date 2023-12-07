Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.

Экологами Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) за 10 месяцев 2023 года проведено около 6 тысяч измерений в атмосферном воздухе, на источниках эмиссии, проб поверхностных и подземных природных вод. По результатам мониторинга 100% проб по всем объектам контроля соответствуют нормативным значениям.